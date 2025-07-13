Зубастая звезда соцсетей: подходит ли Лабубу для детской игрушки

Лабубу — это не просто игрушка, а настоящий культурный феномен, который буквально взорвал соцсети и сердца подростков по всему миру.

Но мало кто знает, что изначально эта зубастая милашка вовсе не была придумана как детская игрушка.

Откуда взялась Лабубу и кто ее придумал

Лабубу — персонаж гонконгского художника Касинга Лунга. Он родился в Гонконге, вырос в Нидерландах и долгое время жил в Европе, где увлекался скандинавской мифологией.

В 2015 году Касинг создал серию иллюстрированных рассказов под названием «The Monsters» («Монстры»), где впервые появилась Лабубу — монстрик с большими глазами и острыми зубами.

Изначально Лабубу — это персонаж для взрослых и подростков, часть арт-проекта и комиксов, а не игрушка для малышей.

В 2019 году китайская компания начала выпускать Лабубу в виде игрушек. Они сделали это в формате «слепых коробок» — покупатель не знает, какую именно фигурку получит, что добавляет азарт и азартные эмоции.

Лабубу — игрушка не для маленьких детей

Несмотря на то, что Лабубу сейчас носят на рюкзаках и сумках даже школьники, изначально это не детская игрушка. Персонаж задумывался как арт-объект и часть комиксов для более взрослой аудитории.

Игрушки содержат мелкие детали и острые зубы, что не всегда безопасно для малышей. К тому же азартный формат покупки — это скорее игра для подростков и взрослых, а не для детей дошкольного возраста.

В итоге Роскачество запускает исследование игрушек Лабубу.

«В начале июня Роскачество объявило о начале исследования игрушек Лабубу, которые в последнее время стали популярны не только у детей, но и у взрослых. Эксперты проверят сопроводительную документацию — свидетельства о государственной регистрации, регистрацию в «Честном знаке» и другие, а также проведут лабораторные исследования по критериям безопасности и качества. В настоящее время специалисты занимаются изучением российского рынка и отбором образцов», — рассказали «Городовому» в Роскачестве.

Что думают родители?

Многие родители недоумевают, почему дети так увлеклись странной зубастой игрушкой. Что это: способ подростков выразить себя? Или просто получить удовольствие от коллекционирования?

Важно помнить, что изначально Лабубу не была детской игрушкой, и подходить к ее покупке для маленьких детей явно стоит с осторожностью.