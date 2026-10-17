На какую высоту осенью обрезать ремонтантную малину - метод селекционера Казакова для обильного плодоношения

Обрезать побеги осенью или оставить до весны

Чтобы получить максимальный урожай ремонтантной малины, автор канала «В саду у Валентинки» советует не оставлять побеги на второй год, а полностью срезать их осенью.

Чем ремонтантная малина отличается от летней

Летняя малина плодоносит на побегах прошлого года. Ремонтантная отдаёт ягоду и на побегах текущего года, и на прошлогодних. многие ошибочно считают, что один побег плодоносит дважды. Но плодоносят разные поколения побегов: сначала верхняя часть, потом нижняя. Отсюда две волны урожая.

Метод одногодичной культуры

Академик И. В. Казаков, который вывел почти 30 сортов ремонтантной малины, рекомендовал такой способ: осенью скашивайте все ветки без исключения, под корень, не оставляя пенька. Весной вырастут новые, которые дадут мощную поросль, дружное и обильное плодоношение.

Что даёт обрезка

Созревание становится более дружным. Если часть ягод и уходит в зиму, на фоне общего урожая это мелочь.

Полностью снимается вопрос болезней и многих вредителей.

Побеги не подмерзают — просто нечему подмерзать.

Мнения садоводов:

Мнения садоводов разделились: одни согласны с методом, другие не считают его полезным.

"Я в прошлом году обрезала ремонтантную малину под корень. В этом году малины в этом месте почти не было. В другом месте не обрезала так и малина была хорошая". "Прошла опыт на два урожая и осталась недовольна. Стала обрезать, как пишет автор, на уровне почвы, даже чуть ниже уровня, растения стали сильные, плодоносят начиная с середины августа до первой недели ноября. Сорт "Брусвянка". Потом уже вырезаю после подмерзания почвы". "Один ряд обрезаю под корень, другой не обрезаю вообще, оставляю зимовать. А обрезаю весной, когда просыпаются почки и образуются листики. И ничего. Разницы никакой. Ягод что на обрезанной много, что на необрезанной. И плодоношение одинаковое по сроку".

Ранее Городовой рассказал, как избавиться от слизней на участке.