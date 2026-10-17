В ресурсе или на грани срыва: сколько белок вы разглядели за 5 секунд?

Быстрый тест покажет, насколько вы нуждаетесь в отдыхе

Каждую секунду мозг получает сотни образов, но в сознание попадает лишь часть. То, какие силуэты вы выхватите из мелькания листвы и теней за первые мгновения, говорит о вашем уровне усталости и о том, насколько вы нуждаетесь в отдыхе.

Посмотрите на картинку 5 секунд. Сколько белок вы успели увидеть?

Что означают ваши ответы

Вы насчитали от 1 до 3 белок - истощённый наблюдатель.

Вы на пределе. Мозг отсекает лишнее, чтобы сохранить энергию. Вам нужен отдых — не выходные, а полноценная пауза. Сон, тишина, отсутствие решений. Позвольте себе ничего не делать без чувства вины.

Вы насчитали 4-5 белок - устали, но держитесь.

Вы работаете на остатках ресурса. Ещё немного — и батарейка сядет. Сделайте передышку сейчас: прогулка без телефона, тёплый чай в тишине, ранний отбой. Иначе организм потребует отдых принудительно.

Вы насчитали 6 белок - бодрый и включённый.

Вы сохраняете ясность ума и энергию. Восприятие острое, внимание цепкое. Вы в ресурсе — используйте это время для важных дел. Но не забывайте: даже сильный мотор требует профилактики.

Вы нашли ровно 7 белок - отдохнувший созерцатель.

Вы полны сил и внутреннего спокойствия. Отдых был качественным, голова свежая. Вы видите детали, которые другие пропускают. Отличный момент, чтобы начать новое дело или вернуться к отложенному.

Тест опирается на избирательность восприятия: мозг фиксирует то, к чему готов. Воспринимайте результат легко.

Изображение создано при помощи ИИ

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