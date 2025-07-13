«Возьмете все риски на себя»: как правильно подбирать режимы на стиральной машине для разных типов вещей

Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Современные стиральные машины имеют множество режимов — 12, 14 или даже больше. На деле же мы пользуемся всего парой-тройкой из них. Знакомая история, правда?

Многие режимы либо похожи друг на друга, либо их названия совсем не говорят, для чего они вообще нужны. Однако влияет ли это на качество стирки? Разбираемся с экспертом.

Почему так много режимов, но мы используем только несколько?

Производители стиральных машин любят «нагрузить» нас разными программами — чтобы казалось, что техника умнее и функциональнее. На самом деле все эти режимы можно разделить на три большие группы:

По типу ткани — например, хлопок, синтетика, шерсть.

Для экономии ресурсов — режимы с меньшим расходом воды и электроэнергии.

Для здоровья и особых нужд — стирка для аллергиков, детское белье, горячая дезинфекция.

Большинство из нас каждый день стирает примерно одно и то же, поэтому реально нужны всего 4–5 основных программ.

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук рассказала «Городовому» влияет ли это на качество стирки и какие ткани лучше стирать на других режимах.

«Всегда нужно следовать рекомендациям на этикетке. То есть, если у вас какие-то ткани нежные, к примеру, шерсть, это режим шерсть. Если это постельное белье, то рекомендуется поделить его по цветам и стирать на 60 градусов, тогда убиваются клещи и в общем это более качественная стирка. Деликатные вещи, как футболки и то, что вы носите внешне, кладем стирать на 40 градусов. Для цветных вещей, особенно которые стираете в первый раз, лучше использовать режим в 40 градусов. Но лучше, повторюсь, смотреть на этикетку, на некоторых вещах может быть рекомендация 30 градусов. И на всякий случай кладем салфетки из нетканного волокна, они называются ловушки для цвета. Если вы отрезаете этикетку от вещи все-таки, то лучше ее не выкидывать. Потому что, если вы будете сдавать ее в химчистку, то подпишите бумагу и возьмете все риски на себя», — объясняет эксперт.

Эко-режим

Часто если вещи не сильно грязные, а просто нужно их освежить мы используем короткий режим. Температура 30–40 градусов, а время стирки обычно не больше 40 минут.

Это экономит время и электроэнергию, но для сильных пятен такая стирка не подойдет. Этот режим только для легких загрязнений.

«Да, это такой универсальный режим, чтобы, так сказать, не задумываться. И он подходит большинству типов тканей. Кроме шерсти и шелка», — говорит Анастасия.

Эксперт напоминает, что лучше всего следовать инструкциям на этикетке и всегда стирать вежи на соответствующих режимах, что добиться хорошего результата.