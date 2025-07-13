От русской гречки до кошерной мацы и улиток: чем кормят солдат в разных странах

Рацион солдата — это не только калории, белки и витамины. Это культурный код. По еде в армии можно понять, как страна смотрит на своего солдата: как на человека, бойца или винтик системы.

Где-то на завтрак дадут кимчи, где-то паштет, а где-то — просто галеты и чай.

Израиль кормит по-военному строго, но с заботой: кошер, выбор между мясным и молочным, всегда свежие салаты. Есть отдельные рационы для вегетарианцев и пилотов — тем нужно больше калорий. С 2020 года тут кейтеринг от частных компаний, и солдатский обед стал разнообразнее.

Индия — противоположность. Еда простая, без изысков: лепёшки, похлёбка, курица. Но питательность сохраняется. Правда, есть проблемы: коррупция в поставках, жалобы на просрочку. В 2024 начали реформу. Пока — на бумаге.

Южная Корея держит баланс. Едят все вместе, но командиры — вне очереди. В меню — рис, супы, кимчи. Столовая работает по принципу самообслуживания, как в университете. Добавляют и пиццу, и пасту — солдатам важно чувствовать вкус привычной еды.

Франция идёт особым путём. Даже в армии здесь — гастрономия. Паштеты, муссы, сыр к каждому приёму пищи, по праздникам возможны улитки. Рядовые едят бесплатно, офицеры — за свой счёт. Сухой паёк — почти ресторан в коробке: тунец, шоколад, суп, кофе.

США — про технологичность. Армейское меню под контролем НИИ. Есть халяль, кошер, веган-опции. Рацион подписан по калорийности. Пища адаптируется под личные запросы, вплоть до безлактозной диеты. В 2024 усилили акцент на овощах и «чистой» еде.

Россия перешла на шведский стол. Готовят гражданские повара. Меню включает котлеты, каши, супы, пельмени, ну и гречка. Калорийность — 4374 ккал, выше европейского стандарта. В условиях учений иногда запускают фуд-траки. Подход прагматичный: чтобы сытно и привычно.

Каждая армия кормит по-своему, но везде рацион — часть стратегии. Не только бой выигрывает солдат, но и завтрак, который он съел перед ним.