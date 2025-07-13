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«Лишение свободы до 4 лет»: как наказать строителей, оставляющих тухлые «сюрпризы» в квартирах

Опубликовано: 13 июля 2025 11:14
Строитель
«Лишение свободы до 4 лет»: как наказать строителей, оставляющих тухлые «сюрпризы» в квартирах
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В последнее время старая уловка вновь вошла в привычку строителей.

В России все чаще стали появляться случаи, когда строители умышленно прячут в стенах новостроек свежие яйца. Через несколько дней они начинают тухнуть и издавать сильный зловонный запах.

Так рабочие пытаются заработать на сдаче квартир, требуя с новоселов деньги за информацию о месте «закладки» неприятного сюрприза.

Как это происходит?

Суть схемы проста: во время отделочных работ строители замуровывают несколько сырых яиц в гипсокартонные стены или даже под розетки. Яйца со временем портятся и начинают источать резкий неприятный запах.

Жить в такой квартире становится невозможно, но найти источник вони самостоятельно очень сложно. Тогда жильцы вынуждены обращаться к тем же строителям, которые и оставили яйца, чтобы они помогли «раскрыть тайну».

Но они за это требуют немалые суммы, иногда до 100 тысяч рублей.

Где это происходит?

Подобные случаи зафиксированы в разных городах России.

Например, в Екатеринбурге яйцо нашли под розеткой, а в Москве на Рублевском шоссе рабочие запросили с владельца квартиры крупную сумму за информацию о местонахождении тухлого «сюрприза».

Почему строители так делают?

Эксперты считают, что это своего рода саботаж и шантаж. Рабочие таким образом мстят за недоплату, плохие условия труда или некачественное отношение со стороны застройщиков и жильцов.

Что делать, если вы обнаружили яйца в стенах?

Адвокат Андрей Князев рассказал, как обезопасить себя и что грозит строителям за такие «сюрпризы».

Андрей Князев
Андрей Князев Адвокат

«В первую очередь при приемке квартиры стоит проверить пространство вокруг труб, розеток и других коммуникаций, так как яйца прячут именно там.

Также можно воспользоваться тепловизором для выявления спрятанных яиц. Но что же делать, если вы уже приобрели квартиру и столкнулись с подобной проблемой?

Начнем с того, что действия данных мошенников могут быть расценены как вымогательство. Законодательством предусмотрена ответственность за это деяние — лишение свободы до 4 лет.

Поэтому можно осуществить следующий вариант действий: в переписке с мошенниками нужно фотографировать все их сообщения, в которых они требуют передачи денег или угрожают.

После этого можно сообщить мошенникам, что в случае продолжения противоправных действий вы будете вынуждены обратиться в полицию. Это повышает шанс того, что мошенники отступят и уберут яйца.

В случае отказа придется действительно обращаться за помощью в органы власти», — отмечает эксперт.

По словам адвоката, также в рамках уголовного дела можно подать и гражданский иск, если строители нанесли вред коммуникациям или иным составляющим квартиры.

«Также возможно применение законодательства о правах потребителей, по которому помимо взыскания убытков можно требовать компенсацию морального вреда.

Важно заметить, что вы вправе требовать убытки и компенсацию и без вмешательства полиции и возбуждения уголовного дела», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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