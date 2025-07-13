Очи синие, очи страстные: как появились голубые глаза, и почему стали символом чистокровных россиян

Голубые глаза — это не «цвет», а оптическая иллюзия. Настоящий пигмент у радужки один — меланин, он бывает либо в большом количестве (тогда глаза карие), либо почти отсутствует.

Когда меланина мало, свет рассеивается в верхних слоях оболочки и создаёт эффект голубизны. Никакого синего красителя в природе не предусмотрено.

Появились такие глаза, по генетическим оценкам, около 10 тысяч лет назад. Один человек, носитель мутации в гене OCA2, стал прародителем всех современных голубоглазых. Его организм перестал «отправлять» меланин в радужку, и новый оттенок — а точнее, его отсутствие — начал передаваться по наследству.

География первых носителей — север Европы, возможно, Прибалтика. Голубые глаза казались необычными и выделялись, что сделало их привлекательными для партнёрского отбора.

Интересно, что светлая радужка появилась, скорее всего, раньше светлой кожи. Тот же «человек из Чеддара» (британская находка возрастом 9 тысяч лет) имел тёмную кожу и голубые глаза. А вот кожа осветлилась позже — возможно, в ответ на снижение солнечного УФ и потребность в выработке витамина D.

Есть и физиологическое преимущество. При слабом освещении голубоглазые люди зачастую видят чуть лучше — из-за меньшего количества меланина, пропускающего больше света.

Это особенно ценно в северных широтах, где день короткий и пасмурный. Но при ярком солнце такое строение глаза оборачивается чувствительностью к свету. Отсюда и мода на тёмные очки у европейцев.

Добавим: выработка меланина — энергозатратный процесс. Организм старается не расходовать ресурсы без нужды. Если на севере избыток пигмента не требуется — он просто отключается. Голубоглазые — пример эволюционной экономии.

И напоследок: исследования показывают, что светлоглазые немного меньше подвержены возрастной дегенерации сетчатки и раку радужки. То есть, помимо эстетики, у голубых глаз есть и своя биологическая логика.