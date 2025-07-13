Да будет пир: почему Николаю II приходилось есть жиденький суп и пить слабый чай

Если представить царский обед, воображение тут же рисует устриц, фуа-гра, шампанское рекой и блюда с названиями, которые не выговоришь с первого раза. Но в случае с Николаем II всё было куда проще и скромнее.

Последний российский император не гонялся за гастрономическим шиком. Его вкусы — как и характер — были предельно сдержанны. Ни гедонизма, ни кулинарных фейерверков. Только овсянка, чай и домашний уклад.

На завтрак — чай или кофе, хлеб с маслом, яйцо, иногда — каша. Императрица Александра Федоровна, приверженка английских традиций, ввела в обиход овсянку на молоке.

Обед — четыре блюда: щи или куриный бульон, жаркое, гарнир, компот. Ужин — скромнее: холодные закуски, сыр, яйца и, конечно, чай с баранками. Царь очень любил чай и пил его много, вприкуску с сухарями.

Николай предпочитал русскую кухню. Пельмени, пироги, квас. Всё просто. Но банкетное меню менялось кардинально. Для гостей — французская кухня: устрицы, дичь, заливное, торты и вина. Однако и тут сам царь оставался верен себе: по свидетельствам камердинера, даже во время приёмов он выбирал простые блюда.

В поездках семья брала корзины с домашней едой — не доверяли местной кухне. В Крыму ели барабульку и кефаль, закусывали вином и сыром. А на фронте Николай ел из одного котла с солдатами: каша, щи, котлеты. С началом революции рацион стал суров. В Екатеринбурге — жидкий суп и слабый чай. И даже тогда он делился пайкой с прислугой.

Император, которого принято считать символом утраченного великолепия, сам жил куда скромнее, чем принято думать. Ни при жизни, ни в ссылке он не изменил себе: не был гурманом и не делал культ из еды. Только привычка пить чай с сухарём оставалась с ним до конца.