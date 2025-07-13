Можно ли использовать метропоезда на обычной железной дороге и что случится, если железнодорожный поезд окажется под землей?

Чисто теоретически, проверять это никто, конечно, не будет.

Идея вроде бы простая: рельсы — они везде рельсы. Почему бы не пустить поезд метро по обычной железной дороге, а электричку не отправить под землю? Но как только переходишь от фантазии к технике — выясняется, что всё не так просто.

Метропоезд на железной дороге — это возможно, но с нюансами

Колеи у метро и железной дороги одинаковые — 1520 мм. Теоретически метропоезд действительно можно выкатить на обычные рельсы. Но проблема в другом: метро питается от «третьего рельса», спрятанного сбоку, а на железной дороге используется токоприёмник на крыше. У метро такого попросту нет.

Выход? Первый — прицепить метропоезд к тепловозу. Но тогда понадобятся переходники: у метро — автосцепка Шарфенберга, у тепловоза — СА-3. Второй — временно смонтировать на крышу метропоезда токоприёмник. Так делают, например, при испытаниях новых вагонов в Щербинке.

Но и тут возникает третья проблема — напряжение. В метро — 825 вольт постоянного тока, на железной дороге — 3000. Стандартная сеть на железной дороге не может выдать «метрошное» питание, а вагон не выдержит «железнодорожное».

И наконец — банальные размеры. Вагон метро уже электрички почти на метр. Получается, если поставить его к обычной платформе, пассажиру придётся прыгать через полметра воздуха, чтобы войти.

А вот электричку в метро — точно нельзя

Диаметр тоннеля метро — около 5,1 метра. Электричка туда влезает… но буквально впритык. Расстояние до стен — в лучшем случае пара десятков сантиметров. Это уже небезопасно.

А если электричка доедет до станции, будет ещё веселее. Платформы в метро рассчитаны на узкие поезда. Электричка просто упрётся в них бортом. Войти в неё или выйти — не получится.

Вывод

Метропоезд на железной дороге — можно, но только в сопровождении тепловоза и без пассажиров. А вот электричке под землю путь заказан. У метро и железной дороги — общий рельс, но абсолютно разная философия.