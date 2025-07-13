Промокшие взрослые искали кофе, измазанные дети погрязли в песке: рецензия гида на VK Fest в Петербурге

5 июля парк 300-летия встретил вибрацией. Музыка звенела в воздухе, сцены переливались в сером свете, а люди — тысячи людей — шли вглубь, будто в большой муравейник. Местные недовольно обсуждали новые заборы, но праздник уже шёл полным ходом — и никто не собирался уходить.

На главной сцене — энергетика на разрыв: Гагарина, Лазарев, ANNA ASTI, Элджей. Всё так, как любят петербуржцы: с драйвом, но немного под дождём. А на следующий день — уже Клава Кока и NILETTO, и загадочный «секретный гость», появившийся как раз тогда, когда люди начали зябко прятаться под дождевиками.

Рэп, поп, техно, гитарный шум — было всё. Хаски на одной сцене, неоновые ребята на другой, и толпа, которая всегда находит, где танцевать.

Отдельная жизнь шла у блогеров. Кто-то фотографировался с Настей Кош, кто-то бегал за призами от Миланы Филимоновой, кто-то просто залипал в TikTok-зоне, притворяясь, что ловит вай-фай. А вай-фай, к слову, ловился плохо. Зато эмоции — отличные.

Арт, роботы, квесты — пространство фестиваля жило своей жизнью. В палатке ползали управляемые пауки, дети с раскрашенными щеками прыгали по песку, взрослые искали кофе и делали вид, что не промокли. Где-то шёл VR-квест, где-то — ретро-велосипеды. Казалось, ты в городе будущего, собранном на один уикенд.

Но Петербург есть Петербург. И если он умеет дарить праздник, то и портить настроение не забудет. Очереди в туалеты — как на паспортный контроль, сцены сменялись долгими паузами, а билеты и еда за день вытягивали из пары кошелёк на 13 тысяч. Добавьте дождь и интернет, который исчезал в самый важный момент.

И всё же — это был Петербург, отмечает гид. Стихийный, шумный, разноцветный. Люди танцевали в лужах, пели под фонограмму, кутались в пледы, пили лимонад, теряли друг друга и находились снова у сцены. И кричали в небо: «Питер, ты лучший!»

VK Fest — это не концерт. Это город в состоянии фестиваля. И если не ждать удобства, а идти за атмосферой — то в какой-то момент ловишь себя на мысли: ты счастлив. Даже если насквозь промок.