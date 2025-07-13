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Необычный рецепт: маринованные яйца для гурманов

Опубликовано: 13 июля 2025 14:31
Маринованные яйца
Необычный рецепт: маринованные яйца для гурманов
Городовой ру

Такое блюдо можно подавать как отдельно, так и как украшение другого.

Маринованные яйца — это необычная и вкусная закуска, которая отлично подойдет для любого праздника. Приготовить их не сложнее, чем замариновать мясо для шашлыка.

Они получаются яркие и оригинальные. Так яйца мало кто готовит, поэтому нужно обязательно взять эту закуску на вооружение.

Маринованные яйца отлично подойдут, как самостоятельная закуска или украшение для других блюд — салатов, мясных нарезок и бутербродов.

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с «Городовым» своим рецептом этой необычного блюда.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Яйца 8 шт
Свекла 2 шт
Уксус 1\2 ч.л.
Сахар 1\2 ч.л.
Тунец 1 банка
Майонез по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отвариваем вкрутую;
  2. Остужаем, чистим и разрезаем пополам;
  3. Удаляем желтки и кладем их в отдельную миску;
  4. Белки хорошо промыть и удалить все пленочки;
  5. Кладем белки на полотенце или салфеточку, чтобы ушла лишняя влага;
  6. Чистим свеклу;
  7. Пропускаем свеклу через соковыжималку;
  8. В свекольный сок добавляем уксус и сахар и перемешиваем;
  9. Опускаем все белки в свекольный сок, чтобы они были полностью им покрыты;
  10. Оставляем мариноваться их на 2 часа;
  11. Тем временем к желткам добавить тунца и майонеза;
  12. Пробить все блендером;
  13. Достать белки из свекольного сока и просушить (0они получатся красивого фиолетового цвета);
  14. С помощью кондитерского мешка отсадить начинку из тунца и желтков в маринованные белки;
  15. Украсить закуску можно креветкой или зеленью.

Шикарная, отличная закуска. Хранится она в течение суток. Можно подавать ее даже на следующий день.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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