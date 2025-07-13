Необычный рецепт: маринованные яйца для гурманов

Маринованные яйца — это необычная и вкусная закуска, которая отлично подойдет для любого праздника. Приготовить их не сложнее, чем замариновать мясо для шашлыка.
Они получаются яркие и оригинальные. Так яйца мало кто готовит, поэтому нужно обязательно взять эту закуску на вооружение.
Маринованные яйца отлично подойдут, как самостоятельная закуска или украшение для других блюд — салатов, мясных нарезок и бутербродов.
Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с «Городовым» своим рецептом этой необычного блюда.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Яйца
|8 шт
|Свекла
|2 шт
|Уксус
|1\2 ч.л.
|Сахар
|1\2 ч.л.
|Тунец
|1 банка
|Майонез
|по вкусу
Приготовление
- Яйца отвариваем вкрутую;
- Остужаем, чистим и разрезаем пополам;
- Удаляем желтки и кладем их в отдельную миску;
- Белки хорошо промыть и удалить все пленочки;
- Кладем белки на полотенце или салфеточку, чтобы ушла лишняя влага;
- Чистим свеклу;
- Пропускаем свеклу через соковыжималку;
- В свекольный сок добавляем уксус и сахар и перемешиваем;
- Опускаем все белки в свекольный сок, чтобы они были полностью им покрыты;
- Оставляем мариноваться их на 2 часа;
- Тем временем к желткам добавить тунца и майонеза;
- Пробить все блендером;
- Достать белки из свекольного сока и просушить (0они получатся красивого фиолетового цвета);
- С помощью кондитерского мешка отсадить начинку из тунца и желтков в маринованные белки;
- Украсить закуску можно креветкой или зеленью.
Шикарная, отличная закуска. Хранится она в течение суток. Можно подавать ее даже на следующий день.