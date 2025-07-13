Необычный рецепт: маринованные яйца для гурманов

Такое блюдо можно подавать как отдельно, так и как украшение другого.

Маринованные яйца — это необычная и вкусная закуска, которая отлично подойдет для любого праздника. Приготовить их не сложнее, чем замариновать мясо для шашлыка.

Они получаются яркие и оригинальные. Так яйца мало кто готовит, поэтому нужно обязательно взять эту закуску на вооружение.

Маринованные яйца отлично подойдут, как самостоятельная закуска или украшение для других блюд — салатов, мясных нарезок и бутербродов.

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с «Городовым» своим рецептом этой необычного блюда.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Яйца 8 шт Свекла 2 шт Уксус 1\2 ч.л. Сахар 1\2 ч.л. Тунец 1 банка Майонез по вкусу

Приготовление

Яйца отвариваем вкрутую; Остужаем, чистим и разрезаем пополам; Удаляем желтки и кладем их в отдельную миску; Белки хорошо промыть и удалить все пленочки; Кладем белки на полотенце или салфеточку, чтобы ушла лишняя влага; Чистим свеклу; Пропускаем свеклу через соковыжималку; В свекольный сок добавляем уксус и сахар и перемешиваем; Опускаем все белки в свекольный сок, чтобы они были полностью им покрыты; Оставляем мариноваться их на 2 часа; Тем временем к желткам добавить тунца и майонеза; Пробить все блендером; Достать белки из свекольного сока и просушить (0они получатся красивого фиолетового цвета); С помощью кондитерского мешка отсадить начинку из тунца и желтков в маринованные белки; Украсить закуску можно креветкой или зеленью.

Шикарная, отличная закуска. Хранится она в течение суток. Можно подавать ее даже на следующий день.