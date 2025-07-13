«Большая русская рулетка»: шеф-повар нанес удар по магазинному шашлыку в маринаде

Сезон шашлыков в разгаре, и полки магазинов ломятся от уже замаринованного мяса в пластиковых лотках. Но шеф-повар Иван Кудряшов предупреждает в беседе с «Городовым»: за такой «удобной» покупкой может скрываться серьёзная угроза для здоровья.
«Маринованный шашлык из магазина всегда очень большая русская рулетка, поскольку маринады очень часто делаются вне соответствия с сочетаемостью продуктов для организма», — говорит Кудряшов.
По его словам, особенно опасен шашлык в майонезе: «Шашлык в майонезе вызывает сильнейшее отравление, если это всё протухло, плюс такой продукт очень сильно вредит вашему организму, в первую очередь печени».
Он также подчёркивает, что сочетание маринованного шашлыка с алкоголем может иметь катастрофические последствия:
«Плюс в сочетании с какими-либо напитками, особенно пенным, вызывает ожирение, цирроз печени, что приводит к сахарному диабету и отказу вообще в целом некоторых органов, таким как желчный пузырь».
По словам повара, многие торговые точки нарушают температурный режим хранения: во время жары, допустим, в таком холодильнике температура не соответствует нормам, и продукт начинает уже портиться, бродить.
Особенно опасно, когда мясо долго разгружает, оно нагревается и не успевает остыть должным образом».
Что же делать? Ответ Кудряшова предельно ясен:
«Шашлык в пачках — это, ну, скорее, на свой страх и риск выбирать». Вместо покупки готового маринада он советует: «Лучше купить мясо и лучше купить соль, перец и газированную воду. Также лук. Этого будет достаточно для вкусного шашлыка». И напоминает: «А большое количество специй никогда не сделает блюдо вкуснее, если сам продукт не соответствует качеству».