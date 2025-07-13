Городовой / Общество / «Большая русская рулетка»: шеф-повар нанес удар по магазинному шашлыку в маринаде
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Большая русская рулетка»: шеф-повар нанес удар по магазинному шашлыку в маринаде

Опубликовано: 13 июля 2025 20:32
шашлык
«Большая русская рулетка»: шеф-повар нанес удар по магазинному шашлыку в маринаде
Фото: Городовой.ру

Часто люди берут их в спешке, а после жалеют.

Сезон шашлыков в разгаре, и полки магазинов ломятся от уже замаринованного мяса в пластиковых лотках. Но шеф-повар Иван Кудряшов предупреждает в беседе с «Городовым»: за такой «удобной» покупкой может скрываться серьёзная угроза для здоровья.

«Маринованный шашлык из магазина всегда очень большая русская рулетка, поскольку маринады очень часто делаются вне соответствия с сочетаемостью продуктов для организма», — говорит Кудряшов.

По его словам, особенно опасен шашлык в майонезе: «Шашлык в майонезе вызывает сильнейшее отравление, если это всё протухло, плюс такой продукт очень сильно вредит вашему организму, в первую очередь печени».

Он также подчёркивает, что сочетание маринованного шашлыка с алкоголем может иметь катастрофические последствия:

«Плюс в сочетании с какими-либо напитками, особенно пенным, вызывает ожирение, цирроз печени, что приводит к сахарному диабету и отказу вообще в целом некоторых органов, таким как желчный пузырь».

По словам повара, многие торговые точки нарушают температурный режим хранения: во время жары, допустим, в таком холодильнике температура не соответствует нормам, и продукт начинает уже портиться, бродить.

Особенно опасно, когда мясо долго разгружает, оно нагревается и не успевает остыть должным образом».

Что же делать? Ответ Кудряшова предельно ясен:

«Шашлык в пачках — это, ну, скорее, на свой страх и риск выбирать». Вместо покупки готового маринада он советует: «Лучше купить мясо и лучше купить соль, перец и газированную воду. Также лук. Этого будет достаточно для вкусного шашлыка». И напоминает: «А большое количество специй никогда не сделает блюдо вкуснее, если сам продукт не соответствует качеству».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще