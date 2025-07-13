«Большая русская рулетка»: шеф-повар нанес удар по магазинному шашлыку в маринаде

Часто люди берут их в спешке, а после жалеют.

Сезон шашлыков в разгаре, и полки магазинов ломятся от уже замаринованного мяса в пластиковых лотках. Но шеф-повар Иван Кудряшов предупреждает в беседе с «Городовым»: за такой «удобной» покупкой может скрываться серьёзная угроза для здоровья.

«Маринованный шашлык из магазина всегда очень большая русская рулетка, поскольку маринады очень часто делаются вне соответствия с сочетаемостью продуктов для организма», — говорит Кудряшов.

По его словам, особенно опасен шашлык в майонезе: «Шашлык в майонезе вызывает сильнейшее отравление, если это всё протухло, плюс такой продукт очень сильно вредит вашему организму, в первую очередь печени».

Он также подчёркивает, что сочетание маринованного шашлыка с алкоголем может иметь катастрофические последствия:

«Плюс в сочетании с какими-либо напитками, особенно пенным, вызывает ожирение, цирроз печени, что приводит к сахарному диабету и отказу вообще в целом некоторых органов, таким как желчный пузырь».

По словам повара, многие торговые точки нарушают температурный режим хранения: во время жары, допустим, в таком холодильнике температура не соответствует нормам, и продукт начинает уже портиться, бродить.

Особенно опасно, когда мясо долго разгружает, оно нагревается и не успевает остыть должным образом».

Что же делать? Ответ Кудряшова предельно ясен: