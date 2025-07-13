Адьё, амиго: эти привычки французов вызывают раздражение у большинства россиян

Но публично об этом не скажут.

Франция — страна любви, багетов и вина. Но если вы туда едете не на открытке, а на реальном самолёте, то будьте готовы: культурный шок обеспечен. Русскому человеку многое здесь покажется странным, а иногда — попросту возмутительным.

Начнём с малого. Сморкание. Во Франции — это норма. Причём делать это можно и за столом, и в метро, и в любом месте, где вас вдруг настигла нужда. Извиняться не принято. Идти в туалет — тоже.

Далее — гигиена. Мыть руки перед едой? Мыть яблоко? Нет, вы что. Многие французы — особенно те, кто вырос в провинции, — относятся к этому с ленивой философией: «немного микробов — это только на пользу». Душ — по мере вдохновения. Вода ведь дорого стоит.

Ходить по дому в уличной обуви — ещё одна здешняя норма. Грязь с улицы? Ну и пусть. Зато красиво. Для французов брусчатка — искусство, и заходить в туфлях в дом считается эстетикой, а не безобразием.

Теперь — про еду. Лягушки, улитки — всё это не анекдот, а гастрономическая реальность. И пусть это деликатесы не на каждый день, но по праздникам — запросто. И да, ели их когда-то от нужды, но теперь делают это с вином и гордостью.

Французы — нация индивидуалистов. Их с детства учат держать дистанцию. Чужая личная зона — неприкосновенна, но и помогать друг другу тут не особо принято. В вагоне метро могут занять три места и даже не моргнуть.

Жалобы — форма коммуникации. Жаловаться — это по-французски. На коллег, соседей, начальника — запросто (но не сморкающихся). Не напрямую, конечно. Через формуляр, бумажку, инстанцию.

Иностранцы? Интереса — почти ноль. Парижане считают даже собственную провинцию чем-то второсортным, что уж говорить о других странах.

Юмор — не спасает. Он тут колючий, часто злой. Пошлость в ходу. И в этом плане культурная разница становится особенно острой для российских туристов.

И, наконец, скупость. Не берут сдачу — не потому, что забыли. Потому что посчитали. Умеют экономить на всём: от кофе до отпусков. И этим же гордятся.

Всё это — Франция. Такая, какая она есть. Не киношная, не романтизированная, а настоящая. И именно поэтому — незабываемая.