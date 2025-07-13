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Петербургская мудрость в 7 вопросах: от мостов до зонтиков с дырками

Опубликовано: 13 июля 2025 19:14
Город
Петербургская мудрость в 7 вопросах: от мостов до зонтиков с дырками
globallookpress/ Roman Naumov/ URA.RU; Maksim Konstantinov; Dmitry Chasovitin; Усманов Замир; Belkin Alexey/ NEWS.ru

Настоящий ли ты петербуржец? Проверь, не перепутал ли ты дождь с солнцем!

Петербург — город дождей, мостов и особого юмора. Здесь даже погода шутит: то льёт как из ведра, то выглянет солнце — и все бегут на Невский за загаром.

Настоящий петербуржец знает, что зонтик — не просто аксессуар, а часть гардероба. А как хорошо вы знаете этот город и его жителей? Проверьте себя в нашем весёлом тесте из 7 вопросов с забавными вариантами ответов!

Автор:
Ксения Пронина
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