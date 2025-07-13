Петербургская мудрость в 7 вопросах: от мостов до зонтиков с дырками

Настоящий ли ты петербуржец? Проверь, не перепутал ли ты дождь с солнцем!

Петербург — город дождей, мостов и особого юмора. Здесь даже погода шутит: то льёт как из ведра, то выглянет солнце — и все бегут на Невский за загаром.

Настоящий петербуржец знает, что зонтик — не просто аксессуар, а часть гардероба. А как хорошо вы знаете этот город и его жителей? Проверьте себя в нашем весёлом тесте из 7 вопросов с забавными вариантами ответов!