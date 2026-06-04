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Загадочный вояж Тюкавина: нападающий «Динамо» лично приехал в Петербург, где его очень ждут

Опубликовано: 4 июня 2026 19:34
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Загадочный вояж Тюкавина: нападающий «Динамо» лично приехал в Петербург, где его очень ждут
Загадочный вояж Тюкавина: нападающий «Динамо» лично приехал в Петербург, где его очень ждут
Global Look Press / Pavel Kashaev
«Зенит» заинтересован в подписании футболиста в летнее трансферное окно.

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подлил масла в огонь. Он выложил фото с женой по дороге в Санкт-Петербург. Подпись заставила фанатов понервничать: «Следите за новостями».

Все сразу вспомнили слухи: «Зенит» давно хочет забрать Костю себе. Петербуржцы ищут усиление в атаку, а Тюкавин сейчас — один из лучших в стране. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком РПЛ, и спрос на него огромный.

Сам футболист пока держит лицо. Он говорит, что интерес «Зенита» ему льстит, но бежать из «Динамо» он не спешит. У него действующий контракт, и устраивать скандалы ради перехода он не будет.

К тому же, по слухам, сумма выкупа в его контракте для российских клубов — около 20 миллионов евро. Это очень много даже для «Зенита».

Глушенков: новый миллиардер в «Зените»

Пока Тюкавин только интригует, Максим Глушенков вовсю пересчитывает будущие гонорары. Инсайдеры сообщают: Максим почти договорился о новом контракте с «Зенитом» аж до 2030 года, пишет "ДП".

Цифры просто космические:

  • За всё время он заработает больше 1 миллиарда рублей.
  • Зарплата вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.
  • И это только «чистый» оклад, без учета бонусов за голы и победы.

Зачем «Зениту» так тратиться? Всё просто: на Глушенкова вышли шейхи из Саудовской Аравии. Чтобы удержать свою главную звезду, клуб решил завалить его деньгами.

Сейчас Максим — ключевой игрок Петербурга, он раздает передачи и забивает почти в каждом матче. Терять такого лидера никто не хочет.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Жевнов оставляет вратарский цех «Зенита».

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