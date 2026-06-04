Урожай вырастет на 30%: во время цветения срочно подкормите клубнику — совет агронома Давыдовой
Наступление июня знаменует собой скорое созревание клубники. Опытные садоводы рекомендуют проводить подкормку кустов в период цветения для увеличения урожайности.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по применению удобрений для клубники в начале июня.
Самые важные элементы
В начале июня растения особенно нуждаются в азоте, фосфоре и калии. В этот период вегетации клубника активно наращивает зеленую массу и усы, а также затрачивает значительные ресурсы на формирование ягод.
Какие удобрения выбрать
Допустимо применение любых комплексных удобрений. В качестве источника азота эффективно использовать настой коровьего навоза, а древесная зола является превосходным фосфорно-калийным удобрением.
Однако оптимальной подкормкой, способствующей увеличению урожайности на 40%, является комбинация аммиачной селитры и борофоски. Эти удобрения нужно развести в ведре воды, и полученным раствором однократно тщательно полить кусты клубники. Результатом станет обильный урожай крупных и сладких ягод.
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