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Урожай вырастет на 30%: во время цветения срочно подкормите клубнику — совет агронома Давыдовой

Опубликовано: 4 июня 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Урожай вырастет на 30%: во время цветения срочно подкормите клубнику — совет агронома Давыдовой
Урожай вырастет на 30%: во время цветения срочно подкормите клубнику — совет агронома Давыдовой
Городовой ру
Чем подкормить клубнику в начале июня

Наступление июня знаменует собой скорое созревание клубники. Опытные садоводы рекомендуют проводить подкормку кустов в период цветения для увеличения урожайности.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по применению удобрений для клубники в начале июня.

Самые важные элементы

В начале июня растения особенно нуждаются в азоте, фосфоре и калии. В этот период вегетации клубника активно наращивает зеленую массу и усы, а также затрачивает значительные ресурсы на формирование ягод.

Какие удобрения выбрать

Допустимо применение любых комплексных удобрений. В качестве источника азота эффективно использовать настой коровьего навоза, а древесная зола является превосходным фосфорно-калийным удобрением.

Однако оптимальной подкормкой, способствующей увеличению урожайности на 40%, является комбинация аммиачной селитры и борофоски. Эти удобрения нужно развести в ведре воды, и полученным раствором однократно тщательно полить кусты клубники. Результатом станет обильный урожай крупных и сладких ягод.

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