Вся шумиха о Кастрополе: почему туристы выбирают малоизвестный крымский курорт

На ЮБК Крыма, между Ялтой и Севастополем, затаился поселок с древним именем — Кастрополь. Официально он давно носит другое, ничем не примечательное название — Береговое, — но туристы и местные упрямо продолжают звать его по старинке.

И в этом упрямстве — любовь к месту, где сосны растут с камней, море не мутнеет даже в шторм, а новенькая набережная проложена сквозь ветер и время.

Сюда не ходит общественный транспорт. Здесь не гремит музыка по ночам. Небольшой поселок, будто вырезанный из прошлого, живет по своим законам. Никакой суеты. Кастрополь словно сделан не для туристического потока, а для тех, кто умеет замедляться. Для тех, кто считает тишину главной достопримечательностью.

В 2024 году тут завершили реконструкцию набережной. За 180 миллионов рублей посёлок получил новый променад — просторный, со спусками к морю, галькой насыпным пляжем, лежаками и шатрами. Добавьте сюда тень кипарисов, аромат хвои и прозрачную воду — и становится ясно: «пляжный стандарт» тут заменяется ощущением покоя.

Кастрополь давно манит не только природой. В здешней бухте любил отдыхать Демидов, здесь Пушкин искал следы древнегреческих мифов, а скалу Ифигении до сих пор обходят с благоговейной осторожностью. Вершина её — это не просто панорама на побережье, а точка, где сплетаются история, поэзия и тень храма, которого никто не видел, но все чувствуют.

Гостевые дома — простые, с деревянными верандами. Цены умеренные. Есть и глэмпинг за 16 тысяч в сутки, для тех, кто хочет природы, но с комфортом. А для души — вечерняя рыбалка на пирсе и ставридка, жареная прямо у моря.

Кастрополь не для всех. Но тот, кто однажды там оказался, возвращается.