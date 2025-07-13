Не избушки, но... Зачем на Новосмоленской набережной построили высотки на бетонных «ножках»

На фоне безликой застройки позднесоветского времени дома, стоящие на высоких бетонных колоннах, выглядят как инородное явление. Их немного — но они сразу приковывают взгляд.

В народе такие постройки окрестили «домами на курьих ножках», «сороконожками», «ходулями». Архитектура здесь будто разрывает привычную связь с землёй, и в этом — вся суть.

В отличие от северных регионов, где дома на сваях спасают от промерзания, в крупных городах вроде Москвы и Ленинграда такие решения не были продиктованы климатом.

Зато они стали частью образа будущего, в который тогда искренне верили. Подъём дома на высоту в несколько этажей создавал иллюзию полёта, подчеркивал технологичность, динамичность, прогресс. Это была архитектура, говорящая: мы строим не только стены, мы строим образ мышления.

Но и прагматичный смысл здесь тоже присутствовал. Во-первых, за счёт колонн первый жилой этаж оказывался фактически на уровне третьего. Это решало проблему уязвимости первых этажей — меньше шума, меньше пыли, больше уединения.

Во-вторых, под домом появлялось дополнительное пространство: сквозной проход, детская площадка, парковка. Такой приём особенно ценили в районах с плотной застройкой, где каждый метр на вес золота.

Примеры? В Москве — «Дом авиаторов» на Беговой, «Дом атомщиков», легендарный «дом на ножках» у ВДНХ. В Петербурге — четыре дома вдоль Новосмоленской набережной.

Все они сегодня — скорее архитектурные артефакты, чем жилые тренды. Но в своё время они воспринимались как шаг в сторону нового облика города.

И всё же массовыми такие проекты не стали. Причина — в неоднозначности. Кому-то такие дома кажутся эффектными, другим — тревожными. Под ними всегда немного темно и пусто, визуально они «висят» в воздухе, будто потеряли опору. Но даже это делает их особенными. Памятником тому, как архитектура искала новые формы — и не боялась ошибиться.