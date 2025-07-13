Этот белорусский автомобиль оказался ближе к сердцу россиян, чем «Москвичи» и некоторые LADA

На бумаге всё вроде бы одинаково. И «Москвич», и Xcite, и белорусский Belgee X50 — автомобили китайского происхождения, собранные в рамках локализации на постсоветском пространстве.

Но пока одни лишь обозначили своё присутствие на рынке, другие — уже заняли пятое место в продажах июня. Почему?

Главный секрет — в доверии. Belgee X50 базируется на проверенной платформе Geely Coolray первого поколения, машине, которая в России уже успела стать «своей». Да, двигатель трёхцилиндровый, но его надёжность и экономичность давно доказаны в эксплуатации.

Белорусы не стали экспериментировать, а выбрали понятный и знакомый продукт — и выиграли.

«Москвич» же, например, стал копией JAC JS4, малоизвестной модели, старт которой в России прошёл тихо и без огласки. В момент ребрендинга у «нового» автомобиля не было ни репутации, ни лояльной аудитории. А значит — и доверия не появилось. К тому же полный цикл производства еще не отлажен.

Xcite вроде бы и предлагал переработанные Chery Tiggo 7 и 8 Pro, уже знакомые россиянам. Но цена оказалась слишком близка к более современным Tiggo 7/8 Pro Max, а в сознании покупателя старшее поколение по цене младшего — это всегда компромисс не в свою пользу.

А вот Belgee играет тонко: X50 стоит дешевле, чем актуальный Coolray от Geely — 1,9 млн против 2,4. А с учётом схожей начинки и внешности, у потребителя не возникает вопросов — он просто выбирает выгоднее.

Второй фактор — репутация. Geely давно работает в России, ассоциируется с Volvo и предлагает модели, которые не боятся сравнения. Belgee, как её побочный бренд, автоматически получает аванс доверия и обгоняет по продажам даже отдельные авто LADA.

Белорусская формула успеха оказалась простой: взять то, что уже работает, не завышать цену и не делать вид, что это «абсолютно новое» изобретение. А результат — стабильные продажи и попадание в ТОП-5. Чего не скажешь про «Москвич» или Evolute, которых на фоне Belgee просто... не видно.