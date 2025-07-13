Как выругаться по-русски так, чтобы не выглядеть невеждой: ни слова мата, только старинные слова

Иногда так и тянет назвать кого-нибудь по заслугам — но не хочется опускаться до банальностей и бранной речи. Что ж, древнерусский язык щедро дарит нам богатство выразительных, но культурных ругательств.

Эти слова звучат смешно, звонко и, главное, не нарушают ни одно правило приличий.

Елдыга и ащеул — нечто среднее между ворчуном, брюзгой и занудой. Чаще всего так называли стариков, которые бурчат по любому поводу. И ведь, признайтесь, у каждого в жизни был свой елдыга.

Белебеня — красноречивое обозначение пустомели. Тот, кто говорит много, а по сути — ничего. Белебенит и сам себя утомляет.

Беспелюха — не путать с чем-то нецензурным. Это всего лишь бестолочь, растяпа. Стирает белое с цветным, путает кастрюли и забывает выключить плиту.

Брыдлый — омерзительный человек, вызывающий отвращение. Старорусский аналог «гадины», но куда более звучный.

Валанда — тот, кто вечно мешкается. Пока все давно готовы, валанда всё ищет ключи и натягивает носок.

Дузыня — оборванец, вечно чего-то просит. Слово грубое, но обидное без мата.

Ёра — суетливый, непоседливый тип. Больше всего подходит для детей, но и взрослые иногда ёрзают, как ёры.

Захуря — неряха, замарашка. Можно дополнить словом «тюрюхайло», если хочется совсем уж по-деревенски.

Колоброд — человек, который возится и гремит, пока все уже легли спать. Шумный, суетливый, вечно что-то теряющий.

Мухоблуд и шлында — ленивец и бездельник. Не знает, куда себя деть, но обязательно где-то шатается.

Расщеколда — говорун, у которого рот не закрывается. Радио в юбке или шапке-ушанке.

Суемудрый — тот, кто делает вид, будто очень умен. Рассуждает о политике, философии и великой геополитике — но стоит копнуть, и под мнимой мудростью пустота.

Такими словами можно и уколоть метко, и блеснуть эрудицией. Главное — помнить: богатый язык позволяет выражаться ярко даже без мата.