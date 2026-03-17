Петербург меняет правила аренды земли: кадастр вместо рынка
15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы Полезное
От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка Город
Можно ли есть мидии из Финского залива? Вопросы о Петербурге
Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же Полезное
Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее Полезное
Петербург меняет правила аренды земли: кадастр вместо рынка

Опубликовано: 17 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Петербург меняет правила аренды земли: кадастр вместо рынка
Петербург меняет правила аренды земли: кадастр вместо рынка
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Особый порядок предусмотрен для участков с недостроенными объектами.

В Санкт-Петербурге утвердили постановление, которое меняет способ расчета арендной платы за земельные участки, выдаваемые без аукционов.

Теперь она определяется на основе кадастровой стоимости вместо рыночной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.​

Изменение согласовывает региональные нормы с федеральным законодательством: с 1 января 2026 года требуется именно кадастровая оценка. Такой метод поможет предотвратить недобор средств в бюджет и поддержать инвестиции.

Для участков с недостроенными объектами действует особый расчет: аренда равна произведению кадастровой стоимости на процентную ставку, которая составляет разницу между 100% и реальной стоимостью объекта, но не менее 4,5%.

С 2023 по 2025 год город передал в аренду без торгов 33 участка для строительства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
