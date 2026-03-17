Петербург меняет правила аренды земли: кадастр вместо рынка

В Санкт-Петербурге утвердили постановление, которое меняет способ расчета арендной платы за земельные участки, выдаваемые без аукционов.
Теперь она определяется на основе кадастровой стоимости вместо рыночной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Изменение согласовывает региональные нормы с федеральным законодательством: с 1 января 2026 года требуется именно кадастровая оценка. Такой метод поможет предотвратить недобор средств в бюджет и поддержать инвестиции.
Для участков с недостроенными объектами действует особый расчет: аренда равна произведению кадастровой стоимости на процентную ставку, которая составляет разницу между 100% и реальной стоимостью объекта, но не менее 4,5%.
С 2023 по 2025 год город передал в аренду без торгов 33 участка для строительства.