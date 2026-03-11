Городовой / Учеба / По каким направлениям архитектуры учат в академии Штиглица?
По каким направлениям архитектуры учат в академии Штиглица?

Опубликовано: 11 марта 2026 15:20
 Проверено редакцией
дизайн
По каким направлениям архитектуры учат в академии Штиглица?
В академии имени А. Л. Штиглица нет направления «архитектура», но есть несколько смежных специальностей и программ.

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (СПГХПА) нет прямого направления «архитектура». Однако в академии есть несколько смежных специальностей и программ, связанных с проектированием пространства, дизайном и монументально-декоративным искусством, которые могут быть интересны тем, кто интересуется архитектурой.

Монументально-декоративное искусство

Это направление подготовки (специалитет, 6 лет обучения) включает несколько специализаций:

  • Монументально-декоративное искусство (интерьеры). Подготовка художников по декорированию жилых и общественных помещений с использованием композиций из различных материалов и технологий.
  • Монументально-декоративное искусство (скульптура). Скульпторы создают композиции для городской среды, а также для внутреннего интерьера зданий и помещений.
  • Монументально-декоративное искусство (живопись).
  • Обучение направлено на создание масштабных художественных работ, интегрированных в архитектурное пространство.

Дизайн интерьера

В академии реализуется программа бакалавриата (4 года обучения) и магистратуры (2 года) по направлению «Дизайн» с профилем «Дизайн интерьера». Студенты изучают принципы проектирования внутренних пространств, работу с материалами, освещение, эргономику и другие аспекты создания функциональных и эстетичных интерьеров.

Средовой дизайн

В академии есть кафедра средового дизайна, где студенты занимаются проектированием городской среды, ландшафтным дизайном, разработкой общественных пространств. Например, студенты этой кафедры участвовали в конкурсе на благоустройство набережной реки Тихвинка и объектов придорожного сервиса.

Дополнительные возможности

На кафедре интерьера и оборудования также возможна профессиональная переподготовка по связанным направлениям.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
