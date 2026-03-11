По каким направлениям архитектуры учат в академии Штиглица?

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (СПГХПА) нет прямого направления «архитектура». Однако в академии есть несколько смежных специальностей и программ, связанных с проектированием пространства, дизайном и монументально-декоративным искусством, которые могут быть интересны тем, кто интересуется архитектурой.
Монументально-декоративное искусство
Это направление подготовки (специалитет, 6 лет обучения) включает несколько специализаций:
- Монументально-декоративное искусство (интерьеры). Подготовка художников по декорированию жилых и общественных помещений с использованием композиций из различных материалов и технологий.
- Монументально-декоративное искусство (скульптура). Скульпторы создают композиции для городской среды, а также для внутреннего интерьера зданий и помещений.
- Монументально-декоративное искусство (живопись).
- Обучение направлено на создание масштабных художественных работ, интегрированных в архитектурное пространство.
Дизайн интерьера
В академии реализуется программа бакалавриата (4 года обучения) и магистратуры (2 года) по направлению «Дизайн» с профилем «Дизайн интерьера». Студенты изучают принципы проектирования внутренних пространств, работу с материалами, освещение, эргономику и другие аспекты создания функциональных и эстетичных интерьеров.
Средовой дизайн
В академии есть кафедра средового дизайна, где студенты занимаются проектированием городской среды, ландшафтным дизайном, разработкой общественных пространств. Например, студенты этой кафедры участвовали в конкурсе на благоустройство набережной реки Тихвинка и объектов придорожного сервиса.
Дополнительные возможности
На кафедре интерьера и оборудования также возможна профессиональная переподготовка по связанным направлениям.