Победитель «Битвы экстрасенсов» назвал 3 знака Зодиака, которым повезет в декабре 2021

Мехди Эбрагими Вафа, победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов», выяснил, для каких знаков Зодиака последний месяц 2021 года будет особенно удачным. По данным «Стархит», в тройку лидеров вошли тельцы, скорпионы и козероги.

Телец

Тельцы, наконец, пожнут плоды своего кропотливого труда. Ваши прошлые заслуги оценят по достоинству, и это принесет вам небывалую уверенность в себе и даже неуязвимость. В личной жизни грядет настоящий праздник. И неважно, если в данный момент ваше сердце пока свободно.

Скорпион

Если в конце года скорпионы почувствуют в себе непреодолимое желание что-то изменить, не стоит себе в этом отказывать. Для вас наступает лучшее время для перемен. Приятным бонусом станет появление новых сил и идей.

Козерог

У козерогов декабрь пройдет как по маслу. За что бы вы ни взялись, все будет получаться наилучшим образом. Ваша главная суперсила – позитивное мышление. Маленький совет, отбросьте чрезмерную подозрительности, сейчас она вам только навредит.

Источник фото: Legion-Media