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Победитель «Битвы экстрасенсов» назвал 3 знака Зодиака, которым повезет в декабре 2021

29 ноября 2021 18:36
Победитель «Битвы экстрасенсов» назвал 3 знака Зодиака, которым повезет в декабре 2021
Источник фото: Legion-Media

Всем остальным нужно просто набраться терпения.

Мехди Эбрагими Вафа, победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов», выяснил, для каких знаков Зодиака последний месяц 2021 года будет особенно удачным. По данным «Стархит», в тройку лидеров вошли тельцы, скорпионы и козероги.

Телец

Тельцы, наконец, пожнут плоды своего кропотливого труда. Ваши прошлые заслуги оценят по достоинству, и это принесет вам небывалую уверенность в себе и даже неуязвимость. В личной жизни грядет настоящий праздник. И неважно, если в данный момент ваше сердце пока свободно.

Скорпион

Если в конце года скорпионы почувствуют в себе непреодолимое желание что-то изменить, не стоит себе в этом отказывать. Для вас наступает лучшее время для перемен. Приятным бонусом станет появление новых сил и идей.

Козерог

У козерогов декабрь пройдет как по маслу. За что бы вы ни взялись, все будет получаться наилучшим образом. Ваша главная суперсила – позитивное мышление. Маленький совет, отбросьте чрезмерную подозрительности, сейчас она вам только навредит.

Источник фото: Legion-Media

Василиса Миронова
Василиса Миронова
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