Почему Марсово поле получило такое название?

Марсово поле в Санкт-Петербурге получило своё название в честь древнеримского бога войны Марса. Это название закрепилось за территорией в начале XIX века, когда здесь установили памятник Александру Суворову, изображённому в облике Марса.

История названия

Изначально территория была заболоченным участком, который осушили по приказу Петра I в начале XVIII века. Тогда место называли «Большим лугом» или «Потешным полем», так как здесь проводили военные учения и народные гуляния.

В 1799 году в северной части поля установили обелиск в честь полководца П. А. Румянцева-Задунайского, а в 1801 году — памятник Александру Суворову. Скульптор изобразил военачальника в образе Марса, что и стало причиной появления названия «Марсово поле». Позже оба памятника перенесли в другие места: Румянцевский обелиск — на Васильевский остров, а памятник Суворову — ближе к Неве.

Официальное название «Марсово поле» площадь получила во времена правления Екатерины II. Оно было вдохновлено Марсовыми полями в Париже и Древнем Риме, где также проводили военные тренировки в честь бога Марса.

Интересные факты о Марсовом поле

Мемориальный комплекс. После Февральской революции 1917 года Марсово поле стало местом захоронения жертв революционных событий. В братских могилах покоится около 240 человек — участников Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны. В 1918 году площадь переименовали в «Площадь Жертв Революции», но в 1944 году вернули историческое название.

Первый в СССР Вечный огонь. 6 ноября 1957 года на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь в честь воинов Ленинградского фронта. От этого пламени зажгли Вечный огонь у Кремлёвской стены в Москве и на других мемориалах.

Огороды во время блокады. В годы Великой Отечественной войны Марсово поле превратили в огороды, где выращивали овощи для голодающих жителей Ленинграда.

Спортивные события. В 1903 году здесь прошёл чемпионат мира по конькобежному спорту, посвящённый 200-летию Петербурга. В соревнованиях участвовали 15 спортсменов из Швеции, Норвегии, Финляндии и России.

Архитектурный ансамбль. Современный облик Марсового поля сформировался в 1920-х годах по проекту архитектора Ивана Фомина. Территория представляет собой прямоугольную площадь с чёткой геометрической планировкой.

