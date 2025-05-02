Что общего у преследований в СССР и нового закона против ведьм?

Новый законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг, вызвал множество вопросов. Можно ли обойти этот закон и почему он касается только рекламы, а не самой деятельности? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Ограничение популяции «магов»: законный инструмент?

Юлия Вербицкая-Линник считает, что новый закон — это «попытка ограничить количество популяции «магов» вполне естественным и даже законным ключом». Запрет на рекламу затруднит привлечение новых клиентов, что, в свою очередь, может привести к сокращению числа практикующих колдунов.

Свобода учений и философий: что закон не может запретить

Адвокат подчеркивает, что закон не может запретить людям увлекаться учениями, философиями и духовными практиками, если они не нарушают Уголовный кодекс РФ. Также, граждане имеют право создавать любые организации, в том числе религиозные и некоммерческие.

«Лица, увлекающиеся какими-либо учениями, философиями, духовными практиками могут вполне свободно заниматься ими, если данные практики не нарушают положения Уголовного кодекса РФ (убийства, развратные действия сексуального характера и так далее). И, да, создавать любые, в том числе религиозные или некоммерческие организации, конечно, также могут», — отметила адвокат.

Свобода вероисповедания: исторический контекст и современные реалии

Юлия Вербицкая-Линник проводит параллель между преследованиями религиозных деятелей в СССР и попытками ограничить эзотерическую деятельность в современной России. Она подчеркивает важность соблюдения свободы вероисповедания, гарантированной Конституцией РФ.

«Следует помнить, что в годы СССР к «магическим практикам» приравнивались и обряды основных религий, включая Православие и Ислам. И, более того, лица, исповедовавшие те или иные убеждения, как и совершавшие акты религиозного поклонения вполне могли быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Например, за «антисоветскую деятельность и пропаганду». Так что свобода, гарантированная нам Конституцией РФ, гарантом которой является Президент РФ ВВ Путин — очень важная вещь. Россия является светским государством и об этом следует помнить».

Этический выбор каждого: куда тратить деньги

Адвокат считает, что государство не должно вмешиваться в личные финансовые решения граждан. Каждый человек имеет право самостоятельно решать, на что тратить свои деньги — на эзотерические услуги, развлечения или благотворительность.

«А куда граждане желают тратить свои деньги: на маникюр, на гороскопы или на благотворительность и религиозные обряды — личный и этический выбор каждого».

Законность, свобода и личный выбор

Новый закон против ведьм — это попытка ограничить рынок эзотерических услуг путем запрета рекламы. Однако, он не может запретить людям увлекаться эзотерикой, создавать организации и свободно исповедовать свои убеждения, если это не нарушает закон.

Каждый гражданин имеет право самостоятельно решать, как распоряжаться своим временем и деньгами, соблюдая при этом законы и нормы морали.