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Похудевшая Ирина Пегова привлекла внимание пышными формами на романтичном фото

Похудевшая Ирина Пегова привлекла внимание пышными формами на романтичном фото

Фанаты сошлись во мнении, что актриса выглядит потрясающе.

Актриса Ирина Пегова восхитила поклонников стройностью и отсутствием лишних килограммов. Артистка опубликовала трогательное фото в своем микроблоге.

На снимке звезда предстала в изящном образе. Пегова позировала с букетом роз и в платье, подчеркнувшем ее пышную грудь. При этом артистка выглядела как никогда хрупкой и изящной. «Давненько я не брала в руки скрипку…..давненько ….. настроение соответственное, пушкинское….» – подписала публикацию звезда.

«Вы бесподобны, Ирина», «Такая красавица!!!! Ириночка, вы изумительная», «Любуюсь вами, вы трудяга и талант», «Цветочки для красавицы», – осыпали Пегову комплиментами верные поклонники.

Источник фото: instagram.com/pegovairina/

Шоу-бизнес
1 октября 2021 18:48
Василиса Миронова
Василиса Миронова
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