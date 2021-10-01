Похудевшая Ирина Пегова привлекла внимание пышными формами на романтичном фото

Актриса Ирина Пегова восхитила поклонников стройностью и отсутствием лишних килограммов. Артистка опубликовала трогательное фото в своем микроблоге.

На снимке звезда предстала в изящном образе. Пегова позировала с букетом роз и в платье, подчеркнувшем ее пышную грудь. При этом артистка выглядела как никогда хрупкой и изящной. «Давненько я не брала в руки скрипку…..давненько ….. настроение соответственное, пушкинское….» – подписала публикацию звезда.

«Вы бесподобны, Ирина», «Такая красавица!!!! Ириночка, вы изумительная», «Любуюсь вами, вы трудяга и талант», «Цветочки для красавицы», – осыпали Пегову комплиментами верные поклонники.

Источник фото: instagram.com/pegovairina/