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Понаровская обвинила Пугачеву в публичных издевательствах

Опубликовано: 22 ноября 2021 16:30
Понаровская обвинила Пугачеву в публичных издевательствах
Понаровская обвинила Пугачеву в публичных издевательствах
Legion-Media

Певица рассказала о конфликте с Примадонной

Ирина Понаровская стала героиней очередного выпуска передачи «А поговорить?», выходящей на YouTube. В ходе беседы Ирина рассказала о причинах, по которым она никогда не дружила с Аллой Пугачевой.

По словам Понаровской, Аллу раздражал аристократизм Ирины. Доказательством тому стал издевательский тон, которым Пугачева говорила с Ириной во время съемок новогоднего концерта. Примадонна обращалась к коллеге как к слабоумной, наигранно восхищаясь ее красотой. Ирина рассказала также, что замечала, как Пугачева отпускала колкие реплики за ее спиной.

«Плохие: журналисты, Малахов, те, кто обсуждает ее внешность, Пугачева, Ивлеева, возрастные женщины в коротких юбках, бывший муж, приемная дочь. Зато раз 5 услышали, что она утонченная аристократка. Ну понятно, почему Алла Борисовна не могла удержаться, чтобы не подколоть ее», «Ну нет лучше, честнее, справедливее, скромнее, чем она!» — прокомментировали интервью зрители.

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Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
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