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Прилетел вдруг волшебник: на чем Киркоров добрался на «Евровидение»

11 мая 2022 10:20
Прилетел вдруг волшебник: на чем Киркоров добрался на «Евровидение»
Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Певец будут следить за конкурсом из зрительного зала.

В этом году Россию отстранили от участия в европейском песенном конкурсе. Но для Филиппа Киркорова это не стало причиной, чтобы не лететь туда.

Поп-король прибыл в Турин из Монако на личном вертолете. Правда принять участие в «Евровидении» Киркоров сможет лишь как зритель.

«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед "Евровидением".

Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!» — сообщил певец на своей странице в соцсети.

Прилетел вдруг волшебник: на чем Киркоров добрался на «Евровидение» - image 1
Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

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Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Снежана Иванова
Снежана Иванова
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