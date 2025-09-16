Осень без масок не пройдет: Госдума предупреждает о возможном локдауне

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Абзацу», что сейчас идет рост заболеваемости ОРВИ, и ковида.
“Локдаун будет или нет — пока сложно сказать”, — признала Соломатина.
Она подчеркнула, что решение о закрытии школ, детских садов и переходе на удаленку будет принимать Роспотребнадзор, основываясь на ежедневной статистике.
Рост заболеваемости
По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число больных с диагнозом ОРВИ взлетело на 63%.
Среди обучающихся российских школ зафиксирован “двукратный рост”.