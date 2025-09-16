Городовой / Общество / Осень без масок не пройдет: Госдума предупреждает о возможном локдауне
Осень без масок не пройдет: Госдума предупреждает о возможном локдауне

Опубликовано: 16 сентября 2025 23:03
Локдаун
Осень без масок не пройдет: Госдума предупреждает о возможном локдауне
globallookpress/Bulkin Sergey

На фоне резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вновь зазвучали разговоры о возможном введении ограничительных мер.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Абзацу», что сейчас идет рост заболеваемости ОРВИ, и ковида.

“Локдаун будет или нет — пока сложно сказать”, — признала Соломатина.

Она подчеркнула, что решение о закрытии школ, детских садов и переходе на удаленку будет принимать Роспотребнадзор, основываясь на ежедневной статистике.

Рост заболеваемости

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число больных с диагнозом ОРВИ взлетело на 63%.

Среди обучающихся российских школ зафиксирован “двукратный рост”.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
