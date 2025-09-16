Мопеды вместо машин, кофе с яйцом и «театр жизни» на тротуарах: 10 странностей Вьетнама, которые вас удивят

Эта страна часто кажется диковинкой — и не только из-за экзотических видов и буддистских храмов, но и благодаря повседневным деталям, которые для местных привычны, а для чужака кажутся странными.

Вьетнам — страна контрастов, где древние традиции удивительным образом переплетаются с современной жизнью.

Поездка сюда — это погружение в мир, где привычные вещи выглядят совершенно иначе, а повседневность наполнена яркими впечатлениями.

Мопеды — реальный господин улиц

Вьетнамская повседневность немыслима без мопедов. Они здесь в разы превосходят автомобили и буквально заполняют все дороги.

За ними — целые семьи, домашние животные, даже груз. Такой транспорт не только средство передвижения — это символ социальной мобильности и экономического выбора, продиктованного высокими налогами на машины.

Как пишет "Азия без фотошопа", проехать через такую многолюдную волну — испытание для новичка, да и перейти улицу порой кажется экзотическим квестом.

Уличная еда — лавина ароматов и вкусов

Стритфуд вьетнамских городов — особое явление: сотни уличных кафе, где готовят фо, спринг-роллы и даже устричные деликатесы прямо на тротуарах.

Низкая цена и свежесть привлекают как местных, так и туристов. Более того, блюда зачастую не острые, а многогранные по вкусу, что делает их доступными для широкого круга любителей.

Атмосфера таких кафе — своего рода театр жизни, где смешиваются ароматы, звуки и люди.

Кофе по-вьетнамски — множество лиц

Вьетнам — одна из кофейных столиц мира, и этому напитку здесь посвящена отдельная культура.

Кроме привычного капучино, местный кофе может быть со сгущенным молоком, яйцом, бананом или даже йогуртом. Великое множество вариаций рождается благодаря французскому наследию и местному изобретательству.

Как пишет kafema, пить кофе здесь — это целый ритуал, объединяющий семейных и друзей за чашкой бодрящего напитка.

Зарядка на улицах — утренний ритуал бодрости

Физическая активность во Вьетнаме — часть повседневной культуры.

Утренние групповые зарядки под музыку собирают людей всех возрастов в парках и на площадях.

Эти коллективные упражнения — не просто поддержка здоровья, а социальное событие, где можно зарядиться позитивом и найти новых знакомых.

Присоединиться к таким занятиям может любой — эта практика открыта и по-доброму гостеприимна.

Снимать обувь — вопрос чистоты и уважения

Заходя в любое помещение — будь то дом, храм или магазин, — во Вьетнаме принято снимать уличную обувь.

Такая традиция сохраняет чистоту внутри и символизирует уважение к хозяевам. Часто при входе можно увидеть организованные стеллажи с тапочками, а местные всегда готовы предложить гостям сменную обувь.

Внутри помещений царит аккуратность, которая кажется особенно заметной на фоне хаотичной улицы.

Коромысла — древний инструмент с вкраплениями современности

Этот бамбуковый балласт для переноски корзин — не просто атрибут сельской жизни, а часть живой культуры.

В городах им пользуются уличные торговцы, а в деревнях — крестьяне.

Коромысло — неотъемлемая часть образа вьетнамца, как и его знаменитая конусообразная шляпа нон, создавая живую картину страны.

Сравнение Вьетнама с бамбуковым коромыслом отражает уникальность и простоту повседневного труда.

Узкие дома — особенность городской плотности и истории

Многоэтажные узкие дома вьетнамских городов — наследие колониального законодательства, диктовавшего налог с фасада.

Они выглядят как вытянутые вдоль улиц узкие полосы высотой в несколько этажей, объединяющие жилые помещения и бизнес.

Такая архитектура ярко отражает экономическую ситуацию и стиль жизни — жилье и работа часто соседствуют под одной крышей, а фасады вплотную прилегают друг к другу, создавая колоритные улицы.

Западные бренды — явление нового времени

Во Вьетнаме широко развита капиталистическая инфраструктура — торговые центры с международными магазинами и ресторанами привычной западной культуры.

Как пишет канал "Беспорядочные путешествия", появившийся в стране «Макдональдс» и бургерные точки сразу же стали культовыми местами, вызывая ажиотаж.

Этот контраст между социалистической историей и современным потребительством придает Вьетнаму особое очарование и демонстрирует смелое сочетание прошлого и будущего.

Остатки коммунизма — красные знаки среди витрин

В то время как экономика адаптируется к законам рынка, партийный дух сохраняется: красные флаги с серпом и молотом соседствуют с офисными небоскребами и люксовыми машинами.

Социальные плакаты и памятники Хо Ши Мину напоминают о историческом пути страны, в то время как реальная жизнь строится на сочетании плановой экономики, государственного контроля и свободы предпринимательства.

Яркие краски и живость — эмоции улиц и природы

Вьетнам — одна из самых цветных стран: от ярких фасадов домов и рекламных вывесок до сочных зеленых рисовых полей и цветущих лотосов.

Кажется, будто мир вокруг подсвечен фоторедактором, но все это естественно.

Вечнозеленая природа и пестрые улицы создают энергетику, которую трудно забыть. Эти краски — не просто фон, а сама душа Вьетнама.