Мопеды вместо машин, кофе с яйцом и «театр жизни» на тротуарах: 10 странностей Вьетнама, которые вас удивят

Вьетнам — страна контрастов, где древние традиции удивительным образом переплетаются с современной жизнью.
Поездка сюда — это погружение в мир, где привычные вещи выглядят совершенно иначе, а повседневность наполнена яркими впечатлениями.
Мопеды — реальный господин улиц
Вьетнамская повседневность немыслима без мопедов. Они здесь в разы превосходят автомобили и буквально заполняют все дороги.
За ними — целые семьи, домашние животные, даже груз. Такой транспорт не только средство передвижения — это символ социальной мобильности и экономического выбора, продиктованного высокими налогами на машины.
Как пишет "Азия без фотошопа", проехать через такую многолюдную волну — испытание для новичка, да и перейти улицу порой кажется экзотическим квестом.
Уличная еда — лавина ароматов и вкусов
Стритфуд вьетнамских городов — особое явление: сотни уличных кафе, где готовят фо, спринг-роллы и даже устричные деликатесы прямо на тротуарах.
Низкая цена и свежесть привлекают как местных, так и туристов. Более того, блюда зачастую не острые, а многогранные по вкусу, что делает их доступными для широкого круга любителей.
Атмосфера таких кафе — своего рода театр жизни, где смешиваются ароматы, звуки и люди.
Кофе по-вьетнамски — множество лиц
Вьетнам — одна из кофейных столиц мира, и этому напитку здесь посвящена отдельная культура.
Кроме привычного капучино, местный кофе может быть со сгущенным молоком, яйцом, бананом или даже йогуртом. Великое множество вариаций рождается благодаря французскому наследию и местному изобретательству.
Как пишет kafema, пить кофе здесь — это целый ритуал, объединяющий семейных и друзей за чашкой бодрящего напитка.
Зарядка на улицах — утренний ритуал бодрости
Физическая активность во Вьетнаме — часть повседневной культуры.
Утренние групповые зарядки под музыку собирают людей всех возрастов в парках и на площадях.
Эти коллективные упражнения — не просто поддержка здоровья, а социальное событие, где можно зарядиться позитивом и найти новых знакомых.
Присоединиться к таким занятиям может любой — эта практика открыта и по-доброму гостеприимна.
Снимать обувь — вопрос чистоты и уважения
Заходя в любое помещение — будь то дом, храм или магазин, — во Вьетнаме принято снимать уличную обувь.
Такая традиция сохраняет чистоту внутри и символизирует уважение к хозяевам. Часто при входе можно увидеть организованные стеллажи с тапочками, а местные всегда готовы предложить гостям сменную обувь.
Внутри помещений царит аккуратность, которая кажется особенно заметной на фоне хаотичной улицы.
Коромысла — древний инструмент с вкраплениями современности
Этот бамбуковый балласт для переноски корзин — не просто атрибут сельской жизни, а часть живой культуры.
В городах им пользуются уличные торговцы, а в деревнях — крестьяне.
Коромысло — неотъемлемая часть образа вьетнамца, как и его знаменитая конусообразная шляпа нон, создавая живую картину страны.
Сравнение Вьетнама с бамбуковым коромыслом отражает уникальность и простоту повседневного труда.
Узкие дома — особенность городской плотности и истории
Многоэтажные узкие дома вьетнамских городов — наследие колониального законодательства, диктовавшего налог с фасада.
Они выглядят как вытянутые вдоль улиц узкие полосы высотой в несколько этажей, объединяющие жилые помещения и бизнес.
Такая архитектура ярко отражает экономическую ситуацию и стиль жизни — жилье и работа часто соседствуют под одной крышей, а фасады вплотную прилегают друг к другу, создавая колоритные улицы.
Западные бренды — явление нового времени
Во Вьетнаме широко развита капиталистическая инфраструктура — торговые центры с международными магазинами и ресторанами привычной западной культуры.
Как пишет канал "Беспорядочные путешествия", появившийся в стране «Макдональдс» и бургерные точки сразу же стали культовыми местами, вызывая ажиотаж.
Этот контраст между социалистической историей и современным потребительством придает Вьетнаму особое очарование и демонстрирует смелое сочетание прошлого и будущего.
Остатки коммунизма — красные знаки среди витрин
В то время как экономика адаптируется к законам рынка, партийный дух сохраняется: красные флаги с серпом и молотом соседствуют с офисными небоскребами и люксовыми машинами.
Социальные плакаты и памятники Хо Ши Мину напоминают о историческом пути страны, в то время как реальная жизнь строится на сочетании плановой экономики, государственного контроля и свободы предпринимательства.
Яркие краски и живость — эмоции улиц и природы
Вьетнам — одна из самых цветных стран: от ярких фасадов домов и рекламных вывесок до сочных зеленых рисовых полей и цветущих лотосов.
Кажется, будто мир вокруг подсвечен фоторедактором, но все это естественно.
Вечнозеленая природа и пестрые улицы создают энергетику, которую трудно забыть. Эти краски — не просто фон, а сама душа Вьетнама.