«Помру от климата как Монферран»: почему не каждый сможет стать настоящим петербуржцем

После переезда в Северную столицу важно понять ритм города и войти в него.
Местные жители сразу замечают людей, которые только обосновались в Петербурге. Недавно в соцсети появился пост, который рассказывает о том, как стать настоящим петербуржцем.
Учите местный язык и простые слова
Петербург — город со своими словами и привычками. Поэтому лучше подучить местный диалект.
Например, говорить не «шаурма», а «шаверма», не «подъезд», а «парадная». Это азы, пишет Фонтанка. Слов немного, но выдают только что приезжих.
Погода — вечный дождь и ненастье
Петербургская погода непостоянна. Тут часто идет дождь, иногда с градом, снегом и ураганами. Солнце появляется редко.
Так что, если человек бурчит и жалуется на погоду, то сразу же станет понятно, что он приехал в Петербург недавно. Местные жители радуются любой погоде.
Метро — гордость и раздражение одновременно
Проезд в метро — новинка и даже развлечение. Местные жители обожают свои особенные станции, которые выглядят как подземные дворцы.
Но в то же время многих раздражает, что развитие подземки идет очень медленным темпом. Петербуржцы часто ругают метро из-за толкучки, странных людей и запаха.
Парадокс в том, что, несмотря на жалобы, местные гордятся своим глубоким и красивым метрополитеном. Так что, если вы собрались жить тут, то лучше соблюдайте это правило.
Эрмитаж и Невский — для туристов
Хотели каждый день ходить в Эрмитаж? Местные бывают там редко, максимум раз в году. Как и Невский проспект обходят стороной из-за толп туристов.
Поэтому петербуржцы гуляют по уединенным местам, а не с восторженными лицами по главным достопримечательностям.
Поэтому фотографируйте просто архитектуру или Неву, а не себя на фоне Эрмитажа или Спаса на Крови.
Кроме того, местные жители привыкли к Белым ночам и разводу мостов. Для них это уже не проблема.
«Про мосты — есть объездная, про белые ночи — есть блэкаут на окна, как первый слой под портьеры»;
«Восхищена и люблю этот город, но помру от климата, как Монферран. Ну не мой он.
Поэтому всегда с радостью буду приезжать и не выполнять обязательств», — пишут новоиспеченные петербуржцы.
Кроме того к этому списку местные жители нашли свои правила.
«А еще петербуржцы уступают место в общественном транспорте, из помещений или транспорта сперва пропускают выходящих, а потом заходят сами.
В пол голоса разговаривают в общественных местах, прячут обертку от конфеты в сумочку, чтобы донести до ближайшей урны, а не бросить на асфальт, не лезут без очереди, ведут себя сдержанно и спокойно», — отмечает пользователь сети.
Так что быть петербуржцем очень просто, нужно лишь соблюдать элементарные правила и полюбить город всем сердцем.