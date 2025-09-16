«Помру от климата как Монферран»: почему не каждый сможет стать настоящим петербуржцем

Переезд в Петербург — это не только новый город, это целый стиль жизни, к которому нужно привыкнуть.

После переезда в Северную столицу важно понять ритм города и войти в него.

Местные жители сразу замечают людей, которые только обосновались в Петербурге. Недавно в соцсети появился пост, который рассказывает о том, как стать настоящим петербуржцем.

Учите местный язык и простые слова

Петербург — город со своими словами и привычками. Поэтому лучше подучить местный диалект.

Например, говорить не «шаурма», а «шаверма», не «подъезд», а «парадная». Это азы, пишет Фонтанка. Слов немного, но выдают только что приезжих.

Погода — вечный дождь и ненастье

Петербургская погода непостоянна. Тут часто идет дождь, иногда с градом, снегом и ураганами. Солнце появляется редко.

Так что, если человек бурчит и жалуется на погоду, то сразу же станет понятно, что он приехал в Петербург недавно. Местные жители радуются любой погоде.

Метро — гордость и раздражение одновременно

Проезд в метро — новинка и даже развлечение. Местные жители обожают свои особенные станции, которые выглядят как подземные дворцы.

Но в то же время многих раздражает, что развитие подземки идет очень медленным темпом. Петербуржцы часто ругают метро из-за толкучки, странных людей и запаха.

Парадокс в том, что, несмотря на жалобы, местные гордятся своим глубоким и красивым метрополитеном. Так что, если вы собрались жить тут, то лучше соблюдайте это правило.

Эрмитаж и Невский — для туристов

Хотели каждый день ходить в Эрмитаж? Местные бывают там редко, максимум раз в году. Как и Невский проспект обходят стороной из-за толп туристов.

Поэтому петербуржцы гуляют по уединенным местам, а не с восторженными лицами по главным достопримечательностям.

Поэтому фотографируйте просто архитектуру или Неву, а не себя на фоне Эрмитажа или Спаса на Крови.

Кроме того, местные жители привыкли к Белым ночам и разводу мостов. Для них это уже не проблема.

«Про мосты — есть объездная, про белые ночи — есть блэкаут на окна, как первый слой под портьеры»;

«Восхищена и люблю этот город, но помру от климата, как Монферран. Ну не мой он.

Поэтому всегда с радостью буду приезжать и не выполнять обязательств», — пишут новоиспеченные петербуржцы.

Кроме того к этому списку местные жители нашли свои правила.

«А еще петербуржцы уступают место в общественном транспорте, из помещений или транспорта сперва пропускают выходящих, а потом заходят сами. В пол голоса разговаривают в общественных местах, прячут обертку от конфеты в сумочку, чтобы донести до ближайшей урны, а не бросить на асфальт, не лезут без очереди, ведут себя сдержанно и спокойно», — отмечает пользователь сети.

Так что быть петербуржцем очень просто, нужно лишь соблюдать элементарные правила и полюбить город всем сердцем.