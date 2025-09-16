Вход бесплатный, но есть нюансы: сколько стоит путешествие в Ораниенбаум и как сэкономить петербуржцам

Если пригороды Петербурга уже изучены и хочется открыть для себя нечто не менее великолепное, но менее популярное — стоит отправиться в Ораниенбаум.
Этот дворцово-парковый ансамбль, расположенный в городе Ломоносов, соединяет историю, архитектуру и природу в отдельно взятом уголке Финского залива.
Где находится Ломоносов
Город Ломоносов, бывший Ораниенбаум, основан в 1711 году и служил резиденцией А.Д. Меншикова. Дворцово-парковый ансамбль представляет собой гармоничное сочетание классицизма и барокко.
Расположен он в 45 километрах от Санкт-Петербурга, на южном берегу Финского залива, между Петергофом и Стрельной.
Адрес дворца — Дворцовый проспект, 46, Ломоносов.
Как доехать до Ораниенбаума
|Вид транспорта
|Маршруты
|Время в пути
|Стоимость
|Особенности
|Электричка
|От Балтийского вокзала до Ораниенбаум-1
|55-65 мин
|90-119 ₽
|Ближе к дворцу, пешком 15 минут до парка
|Автобус
|От метро «Автово» №200, 204, 401; от «Проспект Ветеранов» №343
|Около 1,5 ч
|Около 50-100 ₽
|Выбор остановок, удобство зависит от маршрута
|Машина/такси
|Митрофаньевское шоссе, ЗСД, КАД, Краснофлотское шоссе
|Около 1,5 ч
|Такси: 2000-3000 ₽
|Несколько вариантов маршрутов, бесплатная парковка в Ломоносове
Как пишет Команда Nevatrip, если хочется комфорта и погружения в историю, стоит рассмотреть тур в составе организованной группы.
Стоимость взрослого билета стартует от 1500 рублей. В эту сумму входит трансфер на автобусе с гидом, прогулка по парку (в теплое время года), посещение Большого Меншиковского дворца и Павильона Катальной горки.
«Вход бесплатный, но есть нюансы»: режим работы и цены
Как пишет пресс-служба музея, вход в парк бесплатный для всех желающих до 10:00 и после 18:00. В другое время билет без льгот обойдется в 900 рублей.
В парк можно попасть через несколько входов: со стороны Дворцового проспекта (рядом с Большим Меншиковским дворцом и Собором Архангела Михаила), со стороны Иликовского проспекта (рядом с дворцом Петра III) и со стороны Новой дороги (рядом с Китайским дворцом).
Посещение дворцов Ораниенбаума оплачивается отдельно. Важно учитывать, что многие достопримечательности находятся на реставрации или закрыты в зимний период. Перед поездкой рекомендуется проверять информацию на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».
|Достопримечательность
|Режим работы
|Входной билет
|Особенности
|Большой Меншиковский дворец
|Ежедневно, кроме вт. и последней ср. 10:30-18:00
|Взр. 1500 ₽, льготн. 750 ₽
|Главный дворец ансамбля
|Павильон Катальная горка
|Сб-вс 10:30-17:00
|Взр. 800 ₽, льготн. 400 ₽
|Интерактивные прогулки
|Дворец Петра III
|Сб-вс 10:30-17:00
|Взр. 600 ₽, льготн. 350 ₽
|Барочный стиль, история Романовых
|Картинный дом
|Сб-вс 10:30-17:00
|Взр. 600 ₽, льготн. 350 ₽
|Художественная галерея
|Китайский дворец
|Закрыт на зимний период
|—
Советы для туристов
-
Пешая прогулка от железнодорожной станции Ораниенбаум-1 до парка занимает около 15 минут.
-
На автобусе удобнее выходить на остановках рядом с дворцами.
-
Если планируется посещение нескольких дворцов, лучше заранее приобретать комплексные билеты.
-
Визиты в зимний период возможны, но многие объекты закрыты на реставрацию.
Как пишет sputnik8, Ораниенбаум — это не просто замок и парк. Это дышащая история, где в каждой беседке, в каждом павильоне живет память прошлых столетий.
Экспедиция сюда станет насыщенным и памятным днем для всех, кто ценит сочетание природы и архитектуры.