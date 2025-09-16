Городовой / Город / Вход бесплатный, но есть нюансы: сколько стоит путешествие в Ораниенбаум и как сэкономить петербуржцам
Вход бесплатный, но есть нюансы: сколько стоит путешествие в Ораниенбаум и как сэкономить петербуржцам

Опубликовано: 16 сентября 2025 23:31
Ораниенбаум
Вход бесплатный, но есть нюансы: сколько стоит путешествие в Ораниенбаум и как сэкономить петербуржцам
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Стоимость, лайфхаки и маршруты.

Если пригороды Петербурга уже изучены и хочется открыть для себя нечто не менее великолепное, но менее популярное — стоит отправиться в Ораниенбаум.

Этот дворцово-парковый ансамбль, расположенный в городе Ломоносов, соединяет историю, архитектуру и природу в отдельно взятом уголке Финского залива.

Где находится Ломоносов

Город Ломоносов, бывший Ораниенбаум, основан в 1711 году и служил резиденцией А.Д. Меншикова. Дворцово-парковый ансамбль представляет собой гармоничное сочетание классицизма и барокко.

Расположен он в 45 километрах от Санкт-Петербурга, на южном берегу Финского залива, между Петергофом и Стрельной.

Адрес дворца — Дворцовый проспект, 46, Ломоносов.

Как доехать до Ораниенбаума

Вид транспорта Маршруты Время в пути Стоимость Особенности
Электричка От Балтийского вокзала до Ораниенбаум-1 55-65 мин 90-119 ₽ Ближе к дворцу, пешком 15 минут до парка
Автобус От метро «Автово» №200, 204, 401; от «Проспект Ветеранов» №343 Около 1,5 ч Около 50-100 ₽ Выбор остановок, удобство зависит от маршрута
Машина/такси Митрофаньевское шоссе, ЗСД, КАД, Краснофлотское шоссе Около 1,5 ч Такси: 2000-3000 ₽ Несколько вариантов маршрутов, бесплатная парковка в Ломоносове

Как пишет Команда Nevatrip, если хочется комфорта и погружения в историю, стоит рассмотреть тур в составе организованной группы.

Стоимость взрослого билета стартует от 1500 рублей. В эту сумму входит трансфер на автобусе с гидом, прогулка по парку (в теплое время года), посещение Большого Меншиковского дворца и Павильона Катальной горки.

«Вход бесплатный, но есть нюансы»: режим работы и цены

Как пишет пресс-служба музея, вход в парк бесплатный для всех желающих до 10:00 и после 18:00. В другое время билет без льгот обойдется в 900 рублей.

В парк можно попасть через несколько входов: со стороны Дворцового проспекта (рядом с Большим Меншиковским дворцом и Собором Архангела Михаила), со стороны Иликовского проспекта (рядом с дворцом Петра III) и со стороны Новой дороги (рядом с Китайским дворцом).

Посещение дворцов Ораниенбаума оплачивается отдельно. Важно учитывать, что многие достопримечательности находятся на реставрации или закрыты в зимний период. Перед поездкой рекомендуется проверять информацию на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».

Достопримечательность Режим работы Входной билет Особенности
Большой Меншиковский дворец Ежедневно, кроме вт. и последней ср. 10:30-18:00 Взр. 1500 ₽, льготн. 750 ₽ Главный дворец ансамбля
Павильон Катальная горка Сб-вс 10:30-17:00 Взр. 800 ₽, льготн. 400 ₽ Интерактивные прогулки
Дворец Петра III Сб-вс 10:30-17:00 Взр. 600 ₽, льготн. 350 ₽ Барочный стиль, история Романовых
Картинный дом Сб-вс 10:30-17:00 Взр. 600 ₽, льготн. 350 ₽ Художественная галерея
Китайский дворец Закрыт на зимний период

Советы для туристов

  • Пешая прогулка от железнодорожной станции Ораниенбаум-1 до парка занимает около 15 минут.

  • На автобусе удобнее выходить на остановках рядом с дворцами.

  • Если планируется посещение нескольких дворцов, лучше заранее приобретать комплексные билеты.

  • Визиты в зимний период возможны, но многие объекты закрыты на реставрацию.

Как пишет sputnik8, Ораниенбаум — это не просто замок и парк. Это дышащая история, где в каждой беседке, в каждом павильоне живет память прошлых столетий.

Экспедиция сюда станет насыщенным и памятным днем для всех, кто ценит сочетание природы и архитектуры.

Автор:
Ксения Пронина
Город
