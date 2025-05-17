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«Проект потряс роскошью»: этот публичный туалет в Петербурге приезжие путают с вокзалом

17 мая 2025 14:33
туалет
«Проект потряс роскошью»: этот публичный туалет в Петербурге приезжие путают с вокзалом
Фото: Городовой.ру

С ним возникали и будут возникать десятки неловкостей.

Среди общественных туалетов Петербурга был один по-настоящему легендарный. Настолько, что писатель Михаил Кураев увековечил его в повести «Ночной дозор», назвав «замком из немецкой сказки» с башенкой и узорчатой кладкой.

Но главное — он был точной копией виллы баронессы, в дом которой, по преданию, простолюдины попасть не могли. И вот — карма: их потомки посещали её «виллу» в самом утилитарном смысле.

«А проект потряс роскошью — замок не замок, терем не терем… А был этот "замок" точной копией загородной виллы этой самой баронессы, неприступной для удачливых выходцев из простого народа. Вот и любуйся, как любой житель города пользуется твоим гостеприимством!»

Этот экстравагантный сортир стоял на Кронверкском проспекте, как раз напротив того места, где сейчас располагается наземный вестибюль станции метро «Горьковская».

Он выполнял двойную функцию: туалета и павильона трамвайной остановки. Идея оказалась такой удачной, что её позже стали повторять по всему Ленинграду в 1930-х.

Долгое время считалось, что изображений этого архитектурного курьеза не сохранилось. Единственное фото, известное ранее, было размытым и показывало лишь часть строения за листвой.

Однако недавно в интернете всплыл чёткий снимок — с башенкой, шпилем, узором на фасаде. Только вот подпись под ним оказалась фееричной: «Вокзал на линии Царское Село — Дно». Другой сайт уверенно приписал это здание Николаевской железной дороге.

Представьте удивление туриста, купившего «старинный вокзал», а в итоге повесившего у себя на стене фотопортрет общественного туалета. Хотя, может, в этом тоже есть свой ленинградский шарм.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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