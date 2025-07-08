«Будет иметь неприятный вкус»: как выбрать идеальный маринованный шашлык в магазине

Выбор шашлыка в магазине — дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Ведь от этого зависит не только вкус вашего пикника, но и настроение всей компании.
Купите некачественное мясо — и вместо сочного шашлыка получите «сухарики» на палочке, которые даже собака обойдет стороной.
А если переборщить с сомнительными «специями», можно построить себе гастрономический квест с поиском оригинальных вкусов в лучшем случае.
Как точно выбрать лучшее
Поэтому выбирать шашлык нужно с умом, чтобы праздник не превратился в испытание на прочность желудка и нервы.
А помогут с этим эксперты Роскачества, которые рассказали «Городовому», на что обратить внимание, если не сами делаете шашлык, а покупаете его.
«При выборе готового шашлыка в магазине важно учитывать несколько ключевых моментов, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.
Прежде всего, обратите внимание на дату изготовления — чем свежее мясо, тем лучше, поэтому выбирайте упаковки с максимально близкой к текущему дню датой производства.
Внешний вид шашлыка также имеет значение: мясо должно быть естественного оттенка без сероватого или тусклого цвета.
Стоит избегать вариантов в маринадах на основе майонеза или других скоропортящихся соусов, так как они увеличивают риски пищевого отравления.
Запах — еще один важный индикатор свежести: если мясо имеет неприятный или подозрительный аромат, от покупки лучше отказаться, поскольку даже после приготовления испорченный продукт будет иметь выраженный неприятный вкус», — объясняют эксперты.
На что еще обратить внимание
Также в Роскачестве советуют проверить целостность упаковки и читаемость маркировки. Еще важна нарезка, так как кусочки должны быть примерно одинакового размера, чтобы мясо равномерно прожаривалось.
И естественно не нужно брать шашлык, который лежит просто на полках, а не в холодильнике. Маринованное мясо должно храниться с соблюдением температурного режима.