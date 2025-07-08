Городовой / Общество / «Будет иметь неприятный вкус»: как выбрать идеальный маринованный шашлык в магазине
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Будет иметь неприятный вкус»: как выбрать идеальный маринованный шашлык в магазине

Опубликовано: 8 июля 2025 14:33
шашлык
«Будет иметь неприятный вкус»: как выбрать идеальный маринованный шашлык в магазине
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Лето — пора шашлыков, но важно выбирать его с умом, чтобы не испортить отдых.

Выбор шашлыка в магазине — дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Ведь от этого зависит не только вкус вашего пикника, но и настроение всей компании.

Купите некачественное мясо — и вместо сочного шашлыка получите «сухарики» на палочке, которые даже собака обойдет стороной.

А если переборщить с сомнительными «специями», можно построить себе гастрономический квест с поиском оригинальных вкусов в лучшем случае.

Как точно выбрать лучшее

Поэтому выбирать шашлык нужно с умом, чтобы праздник не превратился в испытание на прочность желудка и нервы.

А помогут с этим эксперты Роскачества, которые рассказали «Городовому», на что обратить внимание, если не сами делаете шашлык, а покупаете его.

«При выборе готового шашлыка в магазине важно учитывать несколько ключевых моментов, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.

Прежде всего, обратите внимание на дату изготовления — чем свежее мясо, тем лучше, поэтому выбирайте упаковки с максимально близкой к текущему дню датой производства.

Внешний вид шашлыка также имеет значение: мясо должно быть естественного оттенка без сероватого или тусклого цвета.

Стоит избегать вариантов в маринадах на основе майонеза или других скоропортящихся соусов, так как они увеличивают риски пищевого отравления.

Запах — еще один важный индикатор свежести: если мясо имеет неприятный или подозрительный аромат, от покупки лучше отказаться, поскольку даже после приготовления испорченный продукт будет иметь выраженный неприятный вкус», — объясняют эксперты.

На что еще обратить внимание

Также в Роскачестве советуют проверить целостность упаковки и читаемость маркировки. Еще важна нарезка, так как кусочки должны быть примерно одинакового размера, чтобы мясо равномерно прожаривалось.

И естественно не нужно брать шашлык, который лежит просто на полках, а не в холодильнике. Маринованное мясо должно храниться с соблюдением температурного режима.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще