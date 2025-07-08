«Общая долевая собственность»: кому будет принадлежать земля, полученная за 10 лет брака

В России предложили новую меру поддержки семей: бесплатное предоставление земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей.
Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким планируют внести соответствующий законопроект на рассмотрение палаты.
Условия получения земли: брак, дети и стаж
«Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет и имеющим детей», — говорится в сообщении.
По словам Слуцкого, инициатива направлена на постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.
«Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных «человейников» в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны», — пояснил Слуцкий в беседе с ТАСС.
Кому будет принадлежать земля?
В пресс-службе политика также отметили, что выделенный земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая самих родителей и их детей.
Инициатива выглядит привлекательной, но пока остается вопросом, сможет ли она быть реализована на практике и действительно изменить ситуацию с жилищным строительством в России.