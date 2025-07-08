«Жара убивает»: Петербург готовится к климатическим аномалиям — выживет ли город

В холодном лете нашлись неожиданные плюсы: жителям не грозит гибель от жары.

В холодной погоде есть свои плюсы. По крайне мере, она не становится причиной повышенной смертности.

Эксперты считают, что зменения климата все заметнее отражаются на погоде в Санкт-Петербурге.

Несмотря на то, что последние месяцы весны и начала лета 2025 года были прохладными и дождливыми, специалисты предупреждают о росте температуры воздуха в долгосрочной перспективе и увеличении числа аномальных погодных явлений.

«С начала 1970-х годов в Петербурге наблюдается устойчивый рост температуры воздуха — примерно на 0,45°С за десять лет, а годовые суммы осадков увеличиваются на 18,92 мм за десятилетие», — отмечают специалисты в беседе с «Деловой Петербург».

При этом характерной особенностью климата города остается частая смена воздушных масс, что делает прогнозы погоды сложными и переменчивыми.

Температурный предел

Медицинские эксперты выделяют критическую отметку температуры воздуха — 23 градуса Цельсия, после которой начинает расти смертность среди жителей города, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

«Один жаркий день можно пережить дома с кондиционером, но длительные периоды жары при высокой влажности куда опаснее», — предупреждают специалисты.

Для Петербурга характерна высокая влажность, которая усиливает негативное воздействие жары на здоровье.

Температурный рекорд в городе — 37,1°С, зафиксированный в августе 2010 года, пока остается непревзойденным, однако именно средние температуры и их устойчивость важнее для оценки климатической ситуации.

Прогноз на будущее

По расчетам Главной геофизической обсерватории Росгидромета, к 2041–2060 годам средняя годовая температура в Петербурге может повыситься на 2,5–3,7°C по сравнению с периодом 1981–2000 годов.

Зимний период ожидается особенно теплым — с ростом температуры до 4,5°C. Кроме того, прогнозируется увеличение годового количества осадков примерно на 100 мм.

«На фоне медленных климатических изменений экстремальные явления становятся всё более заметными — это не только жаркие периоды, но и сильные дожди, наводнения, ураганы», — отмечают эксперты.

В ответ на эти вызовы в Петербурге разработан и реализуется региональный план адаптации к изменениям климата.

Адаптация: как выжить в новом климате?

Сегодня жители получают SMS-оповещения о грядущих аномалиях — осадках, гололеде, ураганах. Коммунальные службы и предприятия заблаговременно принимают меры для минимизации ущерба. Однако прямое управление погодой пока остаётся в зачаточном состоянии.

Известен метод «засева облаков» — искусственного вызова дождей в одном месте, чтобы избежать осадков в другом. Эта технология применяется во время массовых мероприятий и для орошения сельхозугодий, хотя иногда вызывает споры из-за возможного ущерба фермерам.

Также обсуждаются проекты по распылению аэрозольных частиц в стратосфере для снижения глобальной температуры, но из-за технических и экологических рисков их реализация пока откладывается.

«Снижение выбросов парниковых газов представляется наиболее обоснованной мерой для снижения скорости глобального потепления в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — считает исполняющий обязанности заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский.

Несмотря на дождливое лето 2025 года, которое облегчает жизнь аллергикам и сохраняет молодость кожи, изменения климата требуют внимания и подготовки.