От заказов еды до шифрования: что умеет новый мессенджер MAX и почему на него возлагают большие надежды

Сможет ли MAX заменить все приложения на смартфоне и стать главным мессенджером России?

В последнее время все чаще можно услышать о новом мессенджере MAX от VK. Что это за приложение и чем оно отличается от других?

В пресс-службе Роскачества рассказали порталу «Городовой» подробности.

MAX: мессенджер и сервисный хаб в одном приложении

«MAX — новый цифровой проект от VK, объединяющий мессенджер и сервисный хаб», — пояснили специалисты.

В марте 2025 года VK запустила бета-версию MAX — многофункционального мессенджера с элементами цифровой экосистемы. Им уже можно пользоваться.

Что умеет MAX?

Помимо стандартных функций (чаты, звонки, пересылка файлов), платформа предлагает интеграцию с сервисами VK, включая заказ еды и оплату ЖКХ.

Сервис имеет возможность регистрации по номеру телефона с защитой от анонимных аккаунтов и доступный интерфейс.

ИИ-ассистент: главная фишка MAX

«Ключевая особенность MAX — встроенный ИИ-ассистент, способный создавать изображения, расшифровывать голосовые сообщения и помогать с повседневными задачами», — отметили в Роскачестве.

Дополнительный функционал включает мини-приложения для отслеживания настроения или решения рабочих вопросов.

Безопасность обеспечивается сквозным шифрованием и антиспам-фильтрами, утверждают разработчики.

Планы VK на MAX: амбициозные цели и ставка на аудиторию

«У VK серьезные планы на этот мессенджер, включающая предустановку на все смартфоны, интеграцию с Госуслугами, а также опора на аудиторию VK, насчитывающую более 90 миллионов пользователей».

По задумке, новый мессенджер должен стать главным в России и побить по популярности другие.

Анализ и сравнение функций мессенджера Max на iOS и Android

Функция iOS Android Комментарии/Особенности Переписка (реакции, эмодзи, стикеры) Да Да Поддержка анимированных стикеров и эмодзи Отправка фото и видео (до 4 ГБ) Да Да Максимальный размер файла — 4 ГБ Аудио- и видеозвонки Да Да Качество сопоставимо с конкурентами Организация чатов по папкам Да Да Удобная сортировка чатов Добавление контактов из записной книжки Да Да Синхронизация с телефонной книгой Чат с нейросетью Giga Chat Да Да Встроенный ИИ-бот от «Сбера» Выбор фона чата и темы приложения Да Да Светлая/тёмная темы, кастомизация Приватность (черный список и др.) Да Да Расширенные настройки конфиденциальности Денежные переводы (Альфа-банк, ВТБ) Да Да Через СБП, интеграция с банками Регистрация только по номеру телефона Да Да Вход через Госуслуги пока не реализован Веб-версия и десктоп-клиент Да (через подтверждение) Да (через подтверждение) Требуется подтверждение на смартфоне Мини-приложения, чат-боты Планируется Планируется Через API и конструкторы Интеграция с Госуслугами Планируется Планируется Ожидается осенью 2025 — нач. 2026 Электронная подпись, цифровое удостоверение Планируется Планируется После интеграции с Госуслугами Заказ еды, вызов такси, бизнес-аккаунты Планируется Планируется В рамках расширения экосистемы

Сможет ли MAX потеснить Telegram?

Мессенджер MAX — амбициозный проект VK, который объединяет в себе множество функций и сервисов. Сможет ли он завоевать популярность у пользователей и потеснить другие мессенджеры, покажет время.