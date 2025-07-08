От заказов еды до шифрования: что умеет новый мессенджер MAX и почему на него возлагают большие надежды

В последнее время все чаще можно услышать о новом мессенджере MAX от VK. Что это за приложение и чем оно отличается от других?
В пресс-службе Роскачества рассказали порталу «Городовой» подробности.
MAX: мессенджер и сервисный хаб в одном приложении
«MAX — новый цифровой проект от VK, объединяющий мессенджер и сервисный хаб», — пояснили специалисты.
В марте 2025 года VK запустила бета-версию MAX — многофункционального мессенджера с элементами цифровой экосистемы. Им уже можно пользоваться.
Что умеет MAX?
Помимо стандартных функций (чаты, звонки, пересылка файлов), платформа предлагает интеграцию с сервисами VK, включая заказ еды и оплату ЖКХ.
Сервис имеет возможность регистрации по номеру телефона с защитой от анонимных аккаунтов и доступный интерфейс.
ИИ-ассистент: главная фишка MAX
«Ключевая особенность MAX — встроенный ИИ-ассистент, способный создавать изображения, расшифровывать голосовые сообщения и помогать с повседневными задачами», — отметили в Роскачестве.
Дополнительный функционал включает мини-приложения для отслеживания настроения или решения рабочих вопросов.
Безопасность обеспечивается сквозным шифрованием и антиспам-фильтрами, утверждают разработчики.
Планы VK на MAX: амбициозные цели и ставка на аудиторию
«У VK серьезные планы на этот мессенджер, включающая предустановку на все смартфоны, интеграцию с Госуслугами, а также опора на аудиторию VK, насчитывающую более 90 миллионов пользователей».
По задумке, новый мессенджер должен стать главным в России и побить по популярности другие.
Анализ и сравнение функций мессенджера Max на iOS и Android
|Функция
|iOS
|Android
|Комментарии/Особенности
|Переписка (реакции, эмодзи, стикеры)
|Да
|Да
|Поддержка анимированных стикеров и эмодзи
|Отправка фото и видео (до 4 ГБ)
|Да
|Да
|Максимальный размер файла — 4 ГБ
|Аудио- и видеозвонки
|Да
|Да
|Качество сопоставимо с конкурентами
|Организация чатов по папкам
|Да
|Да
|Удобная сортировка чатов
|Добавление контактов из записной книжки
|Да
|Да
|Синхронизация с телефонной книгой
|Чат с нейросетью Giga Chat
|Да
|Да
|Встроенный ИИ-бот от «Сбера»
|Выбор фона чата и темы приложения
|Да
|Да
|Светлая/тёмная темы, кастомизация
|Приватность (черный список и др.)
|Да
|Да
|Расширенные настройки конфиденциальности
|Денежные переводы (Альфа-банк, ВТБ)
|Да
|Да
|Через СБП, интеграция с банками
|Регистрация только по номеру телефона
|Да
|Да
|Вход через Госуслуги пока не реализован
|Веб-версия и десктоп-клиент
|Да (через подтверждение)
|Да (через подтверждение)
|Требуется подтверждение на смартфоне
|Мини-приложения, чат-боты
|Планируется
|Планируется
|Через API и конструкторы
|Интеграция с Госуслугами
|Планируется
|Планируется
|Ожидается осенью 2025 — нач. 2026
|Электронная подпись, цифровое удостоверение
|Планируется
|Планируется
|После интеграции с Госуслугами
|Заказ еды, вызов такси, бизнес-аккаунты
|Планируется
|Планируется
|В рамках расширения экосистемы
Сможет ли MAX потеснить Telegram?
Мессенджер MAX — амбициозный проект VK, который объединяет в себе множество функций и сервисов. Сможет ли он завоевать популярность у пользователей и потеснить другие мессенджеры, покажет время.