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Пока не включили отопление, кладу лук в носки – и сплю спокойно: даже одеяло не нужно

Опубликовано: 8 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Пока не включили отопление, кладу лук в носки – и сплю спокойно: даже одеяло не нужно
Пока не включили отопление, кладу лук в носки – и сплю спокойно: даже одеяло не нужно
Городовой ру
Как согреться с помощью лука и носков

Пока отопление еще не включили, по ночам особенно холодно. Конечно, можно укрыться двумя одеялами, но если такой возможности нет, можно воспользоваться бабушкиным советом.

Оказывается, если надеть носки с луком, ноги действительно начинают потеть. И это не случайность, а целая цепочка процессов, которая в итоге дает ощущение тепла.

Почему ноги потеют

Стопа — зона с очень плотной сеткой потовых желез. Когда вы надеваете носки, а внутрь кладете измельченный лук, создаются все условия для активного потоотделения:

  1. Парниковый эффект. Носки плохо пропускают воздух, а слой луковой кашицы добавляет дополнительную «пробку». Кожа перестает вентилироваться, температура под носком растет — организм включает терморегуляцию и выделяет пот.
  2. Влажная среда. Пот не испаряется, а остается на коже, усиливая ощущение сырости и тепла.
  3. Раздражение кожи. Луковый сок содержит сернистые соединения и органические кислоты. Они действуют на рецепторы кожи, вызывая жжение и зуд — а это дополнительно стимулирует потоотделение.

Как это дает тепло

Сочетание влажного тепла и раздражения от лукового сока запускает местную реакцию:

  1. Расширение капилляров. Под действием тепла и раздражителей сосуды стоп расширяются.
  2. Прилив крови к стопам. Это ощущается как пульсация, жар, покалывание. Ноги буквально становятся горячими.
  3. Ощущение согревания. Даже если объективно тело не нагревается, локальное тепло создает очень яркое чувство, что ноги в тепле.

Именно поэтому метод и живет так долго: эффект чувствуется сразу. Влажные теплые ноги, пульсация, жар — все это воспринимается как работающее средство. Плюс запах лука и сам ритуал перед сном добавляют ощущение уюта.

Что важно помнить

Если цель — просто согреться, у метода есть пара нюансов. Долго держать не стоит. Луковый сок — сильный раздражитель. Если оставить лук на коже на всю ночь, можно получить покраснение, зуд и раздражение.

Отдельно нужно сказать о запаха. Он впитается в носки, постель и кожу. Утром придется проветривать и стирать.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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