Шаги против саркопении: как ходить пожилым людям при слабости мышц - объяснение ученых

Правила ходьбы для борьбы со слабостью мышц

В пожилом возрасте походка становится менее уверенной, мышцы ослабевают, из-за чего повышается вероятность переломов. Врачи советуют при таких проблемах больше гулять. В научном журнале PLOS ONE было опубликовано исследование, которое позволяет понять, как оставаться самостоятельным при глубокой старости.

Ученые изучили тех людей, у которых наблюдается синдром старческой хрупкости. Он встречается у 10-15% пожилых людей. Проблемы с координацией, костями указывают на начало старости.

При синдроме старческой хрупкости можно заметить и истощение внутренних резервов, из-за чего происходит резкое снижение веса без диет. В такой ситуации у пожилого человека возникает саркопения - ее признаком является потеря мышечной массы.

Как проводили исследование

Наблюдения проводились за 165 людьми пожилого возраста. Их поделили на две группы, после чего заставили ходить три раза в неделю по 45 минут. Исследование проводилось в течение 16 недель.

Первая группа передвигалась в стандартном темпе. Участники сами решали, какая скорость для них наиболее подходящая. Также следили за их пульсом, ведь он не должен был превышать 60% от максимума.

Вторая группа передвигалась быстро, из-за чего на пульс приходилось не менее 70% от максимальной частоты. Через 16 недель выяснилось, что польза выявилась как для первой, так и для второй группы.

“В группе интенсивной ходьбы успехи были более явными: состояние улучшилось у 69,6% участников (32 из 46 человек) — они перешли на одну категорию выше по шкале SHARE-FI (от хрупкого состояния к предхрупкому или здоровому). В группе обычной ходьбы такой прогресс показали лишь 46,4% (26 из 56 человек)”, - сообщает “АиФ”.

Какой вывод можно сделать

Людям пожилого возраста нужно больше двигаться, ходить умеренные расстояния и делать это на регулярной основе. Ходьба станет еще более интересной, если купить скандинавские палки. Такой аксессуар позволяет уменьшить нагрузку на суставы, так как они забирают на себя до 30% массы тела.

Важное уточнение: ходьба принесет пользу даже тем пожилым людям, которым тяжело передвигаться. Для них достаточно хотя бы небольшой активности в течение 5-6 минут. Будет лучше, если рядом окажется помощник.

Фото: Сгенерировано ИИ

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