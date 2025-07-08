Новое лицо, старый паспорт: когда пластика требует замены документа и что делать

В жизни каждого человека происходят изменения, в том числе и во внешности.
Нужно ли менять паспорт, если лицо изменилось? Ответ на этот вопрос порталу «Городовой» дала адвокат Елена Пономарева.
Что говорит российское законодательство?
“Согласно российскому законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений во внешности”, — отметила эксперт.
В каких случаях изменения внешности требуют замены паспорта? В первую очередь, это связано с медицинским вмешательством.
“Пластическая хирургия также относится к медицинскому вмешательству, будь то омоложение, какое бы то ни было, изменение формы носа, разреза глаз или когда претерпевают изменения иные части лица. Все это требует замены паспорта”, — сказала Пономарева.
Документы для замены: что нужно предоставить?
Для замены паспорта в связи с изменениями во внешности потребуется предоставить медицинские документы о проведенной операции.
Заменить паспорт необходимо в течение 90 дней после проведения операции.
Прическа и цвет волос: не повод для беспокойства
“Изменения прически, цвета волос, формы, не влечет за собой необходимости изменять паспорт”, — подчеркнула адвокат.
Также изменение внешности, например, несовершеннолетнего ребенка, не влечет за собой обязанности его законного представителя во время срока действия, например, заграничного паспорта, производить его замену.
В случае планирования пластической операции, следует учитывать необходимость замены паспорта после ее проведения. Соблюдение установленных сроков и предоставление требуемых документов позволит избежать возможных сложностей.