Проклятие или судьба: почему у Романовых были «запретные» имена

Династия Романовых — одна из самых известных в истории России.

Но мало кто задумывается, что даже выбор имен для детей царской семьи был делом не простым и подчинялся целым правилам, суевериям и политическим расчетам.

Расскажем, почему у Романовых были свои «запретные» имена и как трагедии и суеверия меняли царский именослов.

Почему имена в семье Романовых — это не просто имена?

Когда в 1613 году Михаил Романов взошел на престол, он и его потомки понимали: имя — это не просто слово, а часть судьбы, символ власти и преемственности.

Новая династия хотела отделиться от бурного Смутного времени, поэтому первые цари выбирали имена, которые не были слишком связаны с прошлым.

Так появились Михаил, Алексей, Петр — имена, новые для царей, но с надеждой на обновление страны.

Имя Дмитрий стало практически табу после трагической смерти царевича Дмитрия Угличского, сына Ивана Грозного, и последующих неудач с носителями этого имени в семье Романовых.

Не менее печальна история с именем Илья. Младенец-царевич Илья умер в младенчестве, а вскоре после этого скончался и царь Федор Алексеевич, что вызвало серьезный династический кризис и даже стрелецкий бунт.

Из-за этого имя Илья долгое время не использовали в царской семье, пишет сайт Романовы.

Кроме того, некоторые имена считались «неудачными» из-за личных трагедий или политических неудач их носителей.

Например, имя Софья ассоциировалось с неудачной борьбой за власть царевны Софьи с Петром I, а имя Евдокия — с первой женой Петра I, которую он отправил в монастырь.

Как выбирали имена у Романовых?

Выбор имени был не просто данью традиции, а настоящей стратегией: имя должно было связать новорожденного с успешными предками, чтобы перенять их удачу.

Избегали имен, связанных с трагедиями или неудачами. Иногда вводились новые, чтобы подчеркнуть начало новой эпохи.

В XIX веке появилась традиция называть старших внуков в честь Николая, что символизировало единство династии.

Возрождение и новшества

К концу XIX — началу XX века некоторые старые запреты начали снимать. Например, имена, которые долгое время считались «проклятыми», стали возвращать, что отражало желание обновить традиции.

Например, великий князь Николай Николаевич назвал сына Петром, а Александр II — Павлом, несмотря на прежние суеверия.

Проклятие династии

Однако за родом Романовых постоянно ходило проклятие. Для окончательного прекращения Смуты во время начала царствования династии был казнен ребенок Марины Мнишек и Лжедмитрия II.

Мальчику было всего 3 года, его решено было повесить. Когда Мнишек узнала об обстоятельствах казни своего сына, она в истерике прокляла весь род Романовых.

Она пожелала династии болезни, казни, убийства до тех пор, пока не будет истреблена вся династия. Особенно зловеще звучало проклятие, что правление, начавшееся с детоубийством, им же и закончилось.