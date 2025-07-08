Управдом — друг человека: в Петербурге коммунальщиков хотят научить улыбаться и говорить «спасибо»

Новости по теме

Рост тарифов на ЖКХ в Петербурге под контролем: что изменится и как не переплачивать за коммунальные услуги

Перейти

Оплата ЖКХ и правила проведения собраний жильцов в Петербурге изменятся с 1 марта: что важно знать?

Перейти

ЖКХ-лайфхак: как законно не платить за коммуналку во время отпуска или командировки

Перейти

Тихие новостройки или «неблагополучные жильцы»: кому подойдет жизнь в Славянке и чего стоит избегать

Перейти

«Ленфильм» снова в деле: как легендарная киностудия Петербурга берет курс на возрождение

Перейти