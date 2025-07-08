Управдом — друг человека: в Петербурге коммунальщиков хотят научить улыбаться и говорить «спасибо»

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил отправить всех работников сферы ЖКХ на обязательные «курсы вежливости».
По его мнению, именно недостаток навыков общения и привычная грубость сотрудников управляющих компаний становятся причиной множества конфликтов с жильцами.
Почему это важно?
Жители регулярно жалуются на хамство и невнимательность коммунальщиков, что усугубляет стресс из-за аварий, перебоев с ресурсами и высоких тарифов.
«Такие конфликты снижают доверие к коммунальным службам и ухудшают их репутацию», — отметил Цивилев в своем Телеграм-канале.
Он уверен, что обучение сотрудников навыкам неконфликтного общения поможет быстрее и эффективнее решать проблемы.
Как это работает?
В других сферах уже успешно внедряются тренинги по деловому этикету и клиенториентированности.
В Москве, например, специалисты МФЦ проходят специальные курсы, где учатся справляться с конфликтными ситуациями и стрессом.
Аналогичные программы существуют в Новгородской области, Кубанском университете и Петербурге.
Цель и перспективы
По словам Цивилева, «сотрудники УК должны понимать, что жильцы — это люди, которые оплачивают коммунальные услуги и финансируют их работу».
Вежливое общение не только улучшит качество жизни граждан, но и снизит количество конфликтов, сэкономит бюджет и повысит уровень сервиса.
Это шаг к цивилизованному ЖКХ, где жильцы и коммунальщики работают вместе, а не против друг друга.