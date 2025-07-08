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Управдом — друг человека: в Петербурге коммунальщиков хотят научить улыбаться и говорить «спасибо»

Опубликовано: 8 июля 2025 21:33
ЖКХ вежливость
Управдом — друг человека: в Петербурге коммунальщиков хотят научить улыбаться и говорить «спасибо»
globallookpress/ Belkin Alexey

Как курсы вежливости могут изменить отношение сотрудников ЖКХ к жильцам и к своей работе?

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил отправить всех работников сферы ЖКХ на обязательные «курсы вежливости».

По его мнению, именно недостаток навыков общения и привычная грубость сотрудников управляющих компаний становятся причиной множества конфликтов с жильцами.

Почему это важно?

Жители регулярно жалуются на хамство и невнимательность коммунальщиков, что усугубляет стресс из-за аварий, перебоев с ресурсами и высоких тарифов.

«Такие конфликты снижают доверие к коммунальным службам и ухудшают их репутацию», — отметил Цивилев в своем Телеграм-канале.

Он уверен, что обучение сотрудников навыкам неконфликтного общения поможет быстрее и эффективнее решать проблемы.

Как это работает?

В других сферах уже успешно внедряются тренинги по деловому этикету и клиенториентированности.

В Москве, например, специалисты МФЦ проходят специальные курсы, где учатся справляться с конфликтными ситуациями и стрессом.

Аналогичные программы существуют в Новгородской области, Кубанском университете и Петербурге.

Цель и перспективы

По словам Цивилева, «сотрудники УК должны понимать, что жильцы — это люди, которые оплачивают коммунальные услуги и финансируют их работу».

Вежливое общение не только улучшит качество жизни граждан, но и снизит количество конфликтов, сэкономит бюджет и повысит уровень сервиса.

Это шаг к цивилизованному ЖКХ, где жильцы и коммунальщики работают вместе, а не против друг друга.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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