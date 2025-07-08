Имбирь против простуды: помогает ли корешок от болезни

О пользе имбиря для здоровья ходят легенды. Но так ли он эффективен в борьбе с простудой?

Портал «Городовой» обратился за разъяснениями к нутрициологу Виктории Вишняковой.

Имбирь — не панацея, но…

Имбирь не является лекарством от инфекции, но может облегчить симптомы простуды.

«Имбирь не является лекарством от инфекции, но: Может смягчить симптомы (воспаление, боль, раздражение в горле)», — подчеркивает Виктория Вишнякова.

Полезные свойства имбиря

Имбирь обладает противовоспалительным, антимикробным и иммуностимулирующим действием. Он также обеспечивает антиоксидантную защиту. Поэтому он может смягчить симптомы боли в горле, особенно вызванной вирусом или бактериями.

Имбирь — как дополнение, но не замена

Наиболее полезен имбирь в составе чая с медом и лимоном. Но важно помнить, что он не заменяет антибиотики, противовирусные препараты и назначения врача.

«Полезен как дополнение, особенно в виде чая с мёдом и лимоном», — советует нутрициолог.

Когда быть осторожным?

Прием имбиря в больших дозах может вызывать изжогу и раздражение желудка. Кроме того, имбирь может взаимодействовать с антикоагулянтами, например, варфарином.

Лабораторные исследования vs реальность

Доказательства пользы имбиря в основном получены в лабораторных исследованиях или в составе комбинированной терапии. Рандомизированных контролируемых клинических испытаний пока мало.

«Это лабораторное исследование, не клиническое. Такие данные — предварительные и не гарантируют, что имбирь даст такой же эффект в организме», — поясняет Виктория Вишнякова.

Имбирь может быть полезным дополнением к лечению простуды, помогая смягчить симптомы и поддержать иммунитет. Однако, он не является панацеей и не заменяет назначений врача.