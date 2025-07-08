Поваленные деревья, искалеченные пешеходы и поврежденные дома: кто «ответит за ураган» в Петербурге

В начале июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись удару настоящего стихийного бедствия, которое сопровождалось наводнением и ураганом.

Ветер повалил сотни деревьев, вода из Финского залива затопила пляжи, а дамбу пришлось закрыть, чтобы город не накрыло катастрофическим наводнением.

Ураганный ветер и его последствия

Ночью 4 июля на город обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду — это почти 100 км/ч. Такой ураган повалил около 300 деревьев по всему Петербургу.

Некоторые из них перекрывали дороги, ломали заборы и повреждали автомобили. В результате пять человек получили травмы.

Не обошлось и без повреждений домов. Так, в городе Сосновый Бор упавшее дерево разбило окно и оказалось квартире.

Ель, которая много лет росла возле многоквартирного дома, сломалась от ветра и пробила стеклопакет. К счастью, люди не пострадали, а вот окно теперь под замену.

Кто должен ответить?

Юрист, член союза юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России Алена Никитина рассказала «Городовому», должны ли жильцы сами устранять последствия урагана.

«Согласно Жилищному кодексу РФ, в обязанности управляющей компании (УК) входит надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Элементы озеленения, включая деревья на придомовой территории, если они входят в состав общего имущества либо находятся на обслуживаемой территории, подлежат регулярному уходу. Если падение дерева произошло по причине ненадлежащего ухода, например, дерево было сухим, гнилым, УК несет ответственность за причиненный ущерб. Однако, если будет установлено, что дерево упало в результате непреодолимой силы, например, урагана, и при этом УК предпринимала все необходимые меры, то ее ответственность может быть исключена», — объясняет эксперт.

Как понять, чья ответственность

По словам эксперта, для того, чтобы понять причины падения дерева, нужно зафиксировать все с помощью съемки и получить справку от МЧС о погодных условиях. А также можно провести и экспертизу.

А если пострадал человек?

«В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, компенсация ущерба осуществляется в соответствии со Гражданским Кодексом РФ. При наличии признаков грубой небрежности или бездействия со стороны управляющей организации возможно привлечение к административной или уголовной ответственности», — говорит юрист.

В итоге ключевым моментом в установлении ответственности будут причины падения дерева и наличие либо отсутствие вины управляющей компании.