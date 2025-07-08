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В Купчино или в Купчине: лингвист объяснил лингвистический парадокс Петербурга

Опубликовано: 8 июля 2025 11:32
Склонения топонимов
В Купчино или в Купчине: лингвист объяснил лингвистический парадокс Петербурга
Городовой ру

Лингвистические споры о петербургских топонимах.

Многих туристов удивляет, что петербуржцы говорят «в Парголово» или «в Купчино». На слух это может резать, ведь по правилам грамматики названия местностей должны склоняться.

Почему же так происходит? На вопрос порталу «Городовой» ответила Екатерина Зорина, к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ.

Когда склонять, а когда — нет?

Если название употребляется с родовым словом (например, «в поселке Парголово»), то оно не склоняется. Если же родового слова нет, возможны оба варианта: «в Парголово» и «в Парголове».

Петербургский диалект?

«Если эти названия употребляются с родовым словом: в поселке Парголово — то они не склоняются. Если без родового слова, то возможны оба варианта: в Парголово и в Парголове», — объясняет Екатерина Зорина.

Однако в Петербурге склонение топонимов постепенно выходит из употребления. «В Парголове» звучит непривычно для современного петербуржца.

Тенденция или ошибка?

«В Петербурге склонение таких слов, видимо, устаревает; в Парголове кажется не привычным», — констатирует лингвист.

Эта особенность петербургской речи отмечалась еще в 2005 году.

Так что, несклонение топонимов — это не ошибка, а скорее, языковая тенденция, характерная для города на Неве.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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