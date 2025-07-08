«Смог» по-петербургски: откуда берется пыль и как с ней бороться?

Откройте для себя истинные причины ежегодных весенних «песчаных бурь» в Петербурге, которые кроются не в климате, а в зимних городских службах

Каждую весну вместе с первыми лучами солнца в Петербург приходит и другая, менее приятная «гостья» — вездесущая пыль. Она оседает на дорогах, стенах домов, окнах, машинах, превращая город в серый пейзаж. Многие думают, что это неизбежное следствие климата, но эксперты утверждают: причина не только в нем.

Почему город превращается в пылесборник?

Основной метод борьбы с весенней пылью сегодня — это, конечно, помывка улиц. Но, как отмечает доцент РАНХиГС Сергей Кренц, эксперт Общественного Совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ, этот метод эффективен, когда асфальт еще влажный.

Как только он высыхает, смыть присохшую грязь становится гораздо сложнее, требуя огромного расхода воды. Гораздо разумнее было бы разобраться с причиной проблемы, а не только с ее последствиями.

И главная причина, по мнению эксперта, кроется в зимних коммунальных практиках — а именно, в щедром, порой чрезмерном, посыпании дорог и тротуаров пескосоляной смесью.

Цифры говорят сами за себя: если десять лет назад Петербург закупал по 50–100 тысяч тонн песка и соли, то в 2021 году этот показатель достиг рекордных 150 тысяч тонн каждого материала!

И даже обещания сократить объемы не всегда выполняются — песок с солью порой сыплют даже на сухой асфальт.

Пескосоляная смесь к тому же довольно неэффективна: песок должен улучшать сцепление, а соль — растапливать лед, их действия противоречат друг другу.

А соль добавляют в песок лишь для того, чтобы он не смерзался при хранении. Эксперты считают, что менее пыльным был бы подход, при котором сначала убирают рыхлый снег, а затем лишь незначительно присыпают дороги песком или, в идеале, гранитной крошкой (хотя нынешняя ливневая канализация Петербурга не справляется с крошкой).

Не только дороги: как газоны добавляют пыли?

Свой весомый вклад в весеннюю запыленность вносят и городские газоны. По наблюдениям экспертов, ежегодно на них подсыпают колоссальный объем грунта — около 100 000 кубометров!

И каждая оттепель, каждый переход температуры через ноль приводит к тому, что земля с газонов, смешиваясь с тающим снегом, стекает прямо на тротуары. Проблема в том, что наши газоны часто расположены выше уровня бордюров.

Логичнее было бы сделать наоборот: тротуар выше газона, а бордюр — вровень с тротуаром. Такая простая конструктивная особенность позволила бы излишней влаге уходить в землю, а не на асфальт, что заодно разгрузило бы ливневку во время сильных дождей и значительно уменьшило бы вынос грунта на пешеходные зоны.

Мировой опыт: можно ли по-другому?

Как же справляются с зимними проблемами за рубежом? Опыт других стран показывает, что альтернативы есть. Например, в Германии нет цели очищать трассы «до асфальта» после каждого снегопада.

Снег раскатывают грейдерами и посыпают гравийной крошкой или измельченными вулканическими породами. Что важно — после таяния весь этот материал сметают и собирают для повторного использования в следующем году.

Соль используется очень ограниченно и только специализированными службами, а за самовольное применение предусмотрены штрафы.

В холодных регионах Скандинавии, где соль не работает при сильных морозах, иногда оставляют слой снежного наката и вмораживают в него «горячий гравий» — смесь нагретой воды и каменной крошки. Это создает прочное покрытие на неделю, хотя и может вредить автомобилям.

В США на крупных магистралях чистят городские службы, на меньших — частные компании, а придомовые территории — сами владельцы.

В основном используется хлорид магния — реагент более эффективный и менее агрессивный, чем обычная соль. При сильных снегопадах там предпочитают просто перекрывать движение, не стремясь очистить всё любой ценой.

Пример других стран показывает, что существуют разные подходы к зимнему содержанию дорог, многие из которых направлены на минимизацию использования абразивных материалов или на их последующий сбор и переработку.

Возможно, Петербургу стоит присмотреться к этому опыту, чтобы сделать весну более чистой и менее пыльной.