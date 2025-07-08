«Булка» – это не «петербургизм»: что на самом деле делает язык города уникальным

Депутат Алексей Цивилев предложил создать словарь “петербургизмов”, чтобы сохранить уникальную языковую идентичность города.
В качестве примеров приводились слова “парадная”, “поребрик”, “кура”, “пышка”, “шаверма” и “булка”.
Но как отреагировали на это предложение лингвисты?
«Кура» — вне закона, «поребрик» — вполне литературный
К.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина отнеслась к идее с осторожностью.
В беседе с порталом «Городовой» она отметила, что некоторые из предложенных слов вовсе не являются уникальными для Петербурга.
«Слова «поребрик» и «парадная» зафиксированы в Большом толковом словаре, то есть это слова русского литературного языка», — подчеркнула Екатерина Зорина.
Есть слова с одинаковым смыслом, зафиксированные в словаре.
«Здесь вопрос о названии одних и тех же предметах в Петербурге и Москве. «Пышки» (есть в БАС) и пышечная на Большой конюшенной — место, которое привлекает внимание туристов и гостей нашего города».
А вот слова “кура” нет в литературном языке. И это присуще исключительно Петербургу.
«Шаверма» или «шаурма»? Вопрос произношения
Со словом “шаверма” вопрос заключается скорее в произношении, чем в самом слове.
Нужен ли Петербургу словарь?
Екатерина Зорина считает, что объединять “нерядоположенные вещи” словарем — не лучшая идея.
«Не стоит нерядоположенные вещи объединять «словарем». Словарь предполагает закрепление какой-то «нормы», — поясняет лингвист.
Вместо словаря Екатерина Зорина предлагает создать культурологическую энциклопедию и отказаться от термина “петербургизм”.
«Может быть, сделать что-то культурологическое, например, энциклопедию? И я бы отказалась от слова «петербургизм», — заключает она.