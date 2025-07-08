Зарплата и премия под контролем: что делать, если работодатель задерживает или сокращает выплаты

Знание законов поможет не дать себя в обиду.

Каждый, кто сталкивался с задержкой зарплаты, знает: это не просто неприятно, а настоящая головная боль. Особенно когда деньги нужны на жизнь, а работодатель тянет с выплатами или вычитает.

В 2025 году правила игры стали чуть понятнее, и теперь у работников есть реальные рычаги, чтобы защитить свои права.

Задержка зарплаты — это нарушение закона

Если в день, когда должны платить зарплату, деньги не пришли — это нарушение трудового законодательства. Работодатель обязан не только выплатить долг, но и компенсировать задержку.

Размер компенсации считается так: за каждый день просрочки нужно выплатить не менее 1/150 ключевой ставки Центробанка от суммы задолженности. Это своего рода штраф за то, что деньги не отдали вовремя.

Сроки и права работника

Самое главное — задержка больше 15 календарных дней дает вам право приостановить работу.

Это значит, что если с момента, когда зарплата должна была быть, прошло больше двух недель, вы можете временно не ходить на работу и не выполнять свои обязанности, пока не получите деньги.

Но есть одно важное условие — нужно обязательно письменно уведомить работодателя о приостановке работы.

Лучше сделать два экземпляра такого уведомления: один оставить у себя, а второй передать начальству с отметкой о получении, пишет Газета.ру.

Без этого уведомления невыход на работу может расцениваться как прогул, и тогда проблемы будут у вас, а не у работодателя.

Кто не может приостановить работу?

Есть исключения. Например, военные, сотрудники полиции, МЧС, пожарные, врачи скорой помощи, работники коммунальных служб и других важных для жизни населения служб не могут прекратить работу из-за задержки зарплаты.

Их обязанности считаются особо важными, и закон не дает им такого права.

Что делать, если задержка меньше 15 дней?

Если задержка небольшая — например, на пару дней — лучше сначала спокойно поговорить с работодателем, узнать причины и договориться о сроках выплаты.

Иногда компании испытывают временные трудности, и они могут предложить компенсацию или договориться о выплатах частями. Главное — не молчать и не игнорировать проблему.

Куда обращаться за помощью?

Если работодатель не платит и не выходит на контакт, можно обратиться в уполномоченные инстанции.

Куда обратиться Пояснение Трудовую инспекцию Там проверят компанию и могут обязать выплатить зарплату и компенсацию Прокуратуру Если задержки систематические и есть нарушения закона Суд Самый надежный способ вернуть свои деньги и компенсацию

При обращении в инспекцию или суд важно иметь доказательства: уведомления, переписку, копии заявлений и так далее.

Суд обычно становится на сторону работника, если тот действует грамотно и соблюдает процедуру.

Что грозит работодателю?

За задержку зарплаты работодателя могут оштрафовать, а в особо серьёзных случаях — привлечь к уголовной ответственности. Штрафы для компаний и должностных лиц в 2025 году могут достигать сотен тысяч рублей.

Если долг не погашается, дело может дойти до принудительного взыскания через судебных приставов, а это уже серьёзный удар по бизнесу.

Нововведения 2025 года

С марта 2025 года в регионах начали работать специальные межведомственные комиссии, которые занимаются выявлением причин задержек зарплат и помогают их устранять.

Они также проводят разъяснительную работу и могут привлекать работодателей к ответственности.

Премия под контролем

Кроме того, с 1 сентября 2025 года работодатели не смогут снижать премию сотрудника более чем на 20% от его месячной зарплаты.

Раньше часто случалось так, что зарплата делилась на маленький оклад, например 20 тысяч рублей, и большую премию — 80 тысяч рублей. Если сотрудник нарушал дисциплину, работодатель мог полностью лишить премии.

Новые правила не позволят так сильно уменьшать премию — теперь при дисциплинарных нарушениях удерживать можно не более 20% от всей зарплаты.