Реконструкция Конюшенного: инвесторы ждут зеленый свет

В ближайшее время ожидается утверждение плана реконструкции Конюшенного ведомства. По данным «Делового Петербурга», проектная документация была подана в комитет по охране памятников еще в начале года и к настоящему времени практически согласована.
Как отметили в архитектурной мастерской «Студия 44» (разработчик проекта), скоро подадут бумаги на получение разрешения для проведения сложных работ по адаптации комплекса.
Площадь комплекса — около 12 тыс. кв. м, объем вложений оценивается минимум в 6 млрд рублей.
Предыстория проекта
Концепция адаптации памятника под современное применение получила одобрение Совета по наследию в апреле 2025 года.
Примерно 60% помещений выделят под общественные нужды, а остальное — под зоны питания. В октябре инвестор — ООО «Ведомство» — одержал победу в кассационной инстанции над городом и перенес срок окончания реставрации с 2029 на 2031 год.