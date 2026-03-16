Реконструкция Конюшенного: инвесторы ждут зеленый свет

Опубликовано: 16 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Площадь Конюшенного ведомства составляет порядка 12 тыс. кв. м.

В ближайшее время ожидается утверждение плана реконструкции Конюшенного ведомства. По данным «Делового Петербурга», проектная документация была подана в комитет по охране памятников еще в начале года и к настоящему времени практически согласована.​

Как отметили в архитектурной мастерской «Студия 44» (разработчик проекта), скоро подадут бумаги на получение разрешения для проведения сложных работ по адаптации комплекса.

Площадь комплекса — около 12 тыс. кв. м, объем вложений оценивается минимум в 6 млрд рублей.​

Предыстория проекта

Концепция адаптации памятника под современное применение получила одобрение Совета по наследию в апреле 2025 года.

Примерно 60% помещений выделят под общественные нужды, а остальное — под зоны питания. В октябре инвестор — ООО «Ведомство» — одержал победу в кассационной инстанции над городом и перенес срок окончания реставрации с 2029 на 2031 год.​

Юлия Аликова
