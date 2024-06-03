Семь жестов, которые нельзя показывать в других странах: местные могут обидеться

Неотъемлемой частью общения является жестикуляция. Она помогает лучше передать эмоции, а иногда и вовсе заменяет слова. Но вся особенность жестикуляции заключается в том, что в разных странах она отличается.

Поэтому показывая какие-то знаки, которые в России считаются абсолютно нормальными, можно обидеть иностранца. Вот семь жестов, которые могут быть неверно истолкованы за границей.

Почесывание подбородка

В России этот жест всего лишь указывает на задумчивость собеседника. А вот во Франции, Бельгии и на севере Италии не стоит почесывать подбородок, особенно если вы делаете это снизу вверх, собрав все пальцы вместе.

Дело в том, что такой жест можно приравнять к демонстрированию среднего пальца. Вообще в этих странах любые акценты на область подбородка считаются очень агрессивными. Их можно расценить как проявление недружелюбности к собеседнику.

Большой палец вверх

Оказавшись на Ближнем Востоке, не пытайтесь таким образом показать обслуживающему персоналу, что вам все нравится. Здесь этот жест воспринимается вовсе не как «класс» — так посылают человека в пятую точку.

Часто такой жест показывают дети, когда балуются. Для них это как высунутый язык, только чуть в более дерзкой форме.

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Знак «пис»

В Англии и Австралии два поднятых в виде буквы V пальца могут расцениваться двусмысленно. Если показывающий развернул ладонь от себя — это миролюбивый знак. А вот если ладонь повернута к себе — это уже оскорбление, которое равносильно среднему пальцу.

Жест «окей»

Соединенные указательные и большой палец не везде означают, что все пучком. Например, во Франции это расценивается как «полный ноль». Такой жест используют, когда речь идет о чем-то, что совершенно не стоит внимания. А в Бразилии этот символ — то же самое, что и почесывание подбородка в Бельгии или Италии.

Цифра «пять» растопыренными пальцами

В Греции такой жест считается оскорбительным, особенно если собеседник разворачивает ладонь от себя. Эта нелюбовь к пятерке пошла со времен, когда по улицам водили преступников, а прохожие бросались в них всякими гадостями, растопыривая ладонь. Сейчас такой знак считается моветоном.

Знак «коза»

Любимый жест поклонников рок-музыки в Испании или Италии символизирует супружескую неверность — так показывают, что один из партнеров наставил другому рога. А вот с музыкой этот жест ассоциируют не так уж часто.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Передавать вещи одной рукой

Так не принято делать в Китае и Японии. Передавать вещи обязательно нужно двумя руками. Это является знаком уважения и внимательности к окружающим. Причем это касается не только крупных предметов, но и визиток. Использовать одну руку — признак дурного тона, так можно оскорбить человека, говорится на портале Mail.Kz.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru